Украина передала ДНР и ЛНР 15 пленных

ГОРЛОВКА (Донецкая область, Украина), 29 дек — РИА Новости. Представители Киева передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных, передает корреспондент РИА Новости.

Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки. Со стороны ДНР освобожденных встречала омбудсмен Дарья Морозова.

Ранее Морозова рассказала, что среди людей, которых планирует передать Киев, семь женщин. По ее словам, основным требованием было то, чтобы у освобожденных при себе были акты помилования.

Она напомнила, что за время конфликта в Донбассе ДНР в качестве жеста доброй воли отпустила 80 пленных, в том числе двух женщин 27 декабря.

Как заявляла представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, власти Украины решили передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными. Большинство из них были помилованы президентом Украины Петром Порошенко. Геращенко назвала такое решение "актом милосердия".

Переговоры по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками длятся уже долгое время. Власти ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех" до Нового года, республики готовы передать 47 человек и ожидают выдачи 690 пленных. При этом Киев, по словам Морозовой, такая формула "категорически не устраивает".

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