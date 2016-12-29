Украина передала ДНР и ЛНР 15 пленных

ГОРЛОВКА (Донецкая область, Украина), 29 дек — РИА Новости. Представители Киева передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Морозова рассказала, что среди людей, которых планирует передать Киев, семь женщин. По ее словам, основным требованием было то, чтобы у освобожденных при себе были акты помилования.
Она напомнила, что за время конфликта в Донбассе ДНР в качестве жеста доброй воли отпустила 80 пленных, в том числе двух женщин 27 декабря.
Переговоры по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками длятся уже долгое время. Власти ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех" до Нового года, республики готовы передать 47 человек и ожидают выдачи 690 пленных. При этом Киев, по словам Морозовой, такая формула "категорически не устраивает".
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>