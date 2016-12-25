В ЛНР сообщают об усилении группировки ВСУ на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (325)

ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Киевское командование усиливает группировку сил ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Для осуществления провокационных действий в район населенного пункта Желтое переброшена мобильная бронегруппа в количестве семи единиц БМП из состава 14 бригады", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что обстановка вдоль линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении в районе Светлодарской дуги, расположенной у Дебальцево (город подконтролен ДНР) и Светлодарска (подконтролен ВСУ).