ОБСЕ эвакуировала свою патрульную базу в Светлодарске из-за обстрелов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на два дня эвакуировала свою передовую патрульную базу из подконтрольного украинским силовикам города Светлодарск из-за близости артобстрелов, говорится в ежедневном отчете миссии, распространенном пресс-службой организации.

"СММ эвакуировала свою передовую патрульную базу в контролируемом правительством Светлодарске 24 декабря из-за близости артиллерийских обстрелов вечером 23 декабря… (Наблюдатели — ред.) СММ вернулись на свою передовую патрульную базу в Светлодарске 26 декабря", — говорится в отчете.

Миссия также зафиксировала в период с вечера 22 по 23 декабря 1150 взрывов, большинство из них в районе городов Дебальцево и Светлодарск.

Ранее сообщалось, что с 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении на дебальцевском направлении (город Дебальцево подконтролен самопровозглашенной ДНР) и у Светлодарска (подконтролен украинским силовикам). Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах, несмотря на объявленное в Донбассе перемирие.