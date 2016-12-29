В ДНР поприветствовали решение российского суда о госперевороте на Украине

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом может стать первым шагом на пути к осознанию мировым сообществом реальной картины событий 2013-2014 годов, заявил в четверг РИА Новости Денис Пушилин — полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.

"Надеюсь, что это решение московского суда станет лишь первым шагом на пути к осознанию мировым сообществом реальной картины событий 2013-2014 годов, и все виновные в государственном перевороте в Украине и в последующих затем трагедиях будут привлечены к ответственности", — сказал Пушилин.

Он заявил, что для жителей Донбасса события на площади Независимости в Киеве и приход к власти команды президента Украины Петра Порошенко был и остается силовым захватом власти. "И я искренне рад, что такое мнение Донбасса не только услышано, но и поддержано на официальном уровне", — добавил полпред ДНР.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Порошенко.

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