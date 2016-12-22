Порошенко помиловал девять пленных

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко уже помиловал большинство из 15 человек, которых Киев обещал передать самопровозглашенным ЛНР и ДНР до конца года.

Ранее Киев согласился освободить до Нового года 15 пленных в Донбассе. По словам Геращенко, пленные могли быть освобождены в результате помилования президентом либо при использовании других юридических процедур.

"Я очень благодарна президенту за этот акт милосердия, за его преданные усилия сделать все возможное и невозможное для освобождения заложников… Украинская сторона в ближайшие дни передаст 15 ранее судимых за преступления лиц как акт гуманизма. Большинство помилованы президентом, среди них шесть женщин, есть пожилые и больные лица", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Вместе с тем на сайте президента Украины обнародован указ о помиловании девяти человек, при этом не указанно, по какой именно причине они помилованы.