Пять населенных пунктов в ДНР остались без света после обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция обесточена, пять населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики частично остались без электроснабжения вследствие обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов повреждения получили шесть домостроений…К тому же вследствие целенаправленных попаданий по линиям электропередачи без света осталась значительная часть жителей населенных пунктов Заиченко, Ленинское, Саханка, Дзержинское, Коминтерново, а также Донецкая фильтровальная станция", — сказал он.