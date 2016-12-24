В ЛНР заявили, что украинские военные заняли поселок в "серой зоне"

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Украинские силовики заняли поселок, находившийся на нейтральной территории на линии соприкосновения в Донбассе — там не должно было быть вооружения и военной техники, заявили РИА Новости в народной милиции ЛНР.

В пятницу руководитель пресс-центра штаба военной операции силовиков в Донбассе Леонид Матюхин рассказал, что силовики Украины в пятницу установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области, расположенный в районе Светлодарской дуги. Ранее комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко заявил телеканалу " 112 Украина ", что силовики якобы взяли под свой контроль населенный пункт.

По данным украинских военных, установка блокпоста необходима для беспрепятственного обеспечения 3800 жителей поселка Новолуганское продуктами питания и товарами повседневного обихода, восстановления нормального медицинского обеспечения, снятия ограничений на посещение родными и близкими своих родственников, доставки горюче-смазочных материалов.

"Мы держим оборону, а не ведем наступление на позиции ВСУ. Сообщения о том, что украинские силовики заняли находившийся в серой зоне и свободный от размещения в нём вооружения или военной техники населенный пункт Новолуганское, говорит только о том, что противник стягивает личный состав к линии соприкосновения на дебальцевском направлении", — рассказали в народной милиции.

Собеседник агентства уточнил, что населенный пункт Новолуганское является пригородом населенного пункта Светлодарское, где в пятницу украинское командование разместило артиллерийские подразделения ВСУ. По данным ополченцев, именно с этого направления был совершен накануне артобстрел жилых районов Дебальцево. "Ни один из населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР, не занят ВСУ", — уточнили в народной милиции.

Ранее сообщалось, что контактная группа на переговорах в Минске достигла договоренности о прекращении огня в Донбассе с 00 часов (мск) 24 декабря. Позднее ополченцы заявили, что зафиксировали факты нарушений режима прекращения огня в течение минувшей ночи. Военных Украины обвинили в обстрелах двух населенных пунктов Донбасса, из-за чего повреждены шесть строений.