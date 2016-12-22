Окраины Горловки подверглись обстрелу минувшей ночью

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Поселок Зайцево в пригороде донецкой Горловки минувшей ночью подвергся обстрелу, заявили РИА Новости в четверг в администрации поселка.

Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляло об обстрелах этого района украинскими силовиками.

"Обстрел велся где-то с 23.00 до 03.00, снаряды падали на окраины поселка, попаданий в жилые дома не было. Утром было еще стрелковое", — заявили в администрации Зайцево.

По данным местных властей, обострение ситуации наблюдается последние несколько дней после попытки прорыва украинских силовиков на дебальцевском направлении.

"До этого у нас было более-менее спокойно. А последние несколько дней ситуация обострилась. Поначалу мы слышали дебальцевское направление, теперь и у нас снова началось", — заявили в администрации поселка Зайцево.

Ранее Народная милиция самопровозглашеной ЛНР сообщила, что украинские силовики в минувшее воскресенье пытались прорвать линию обороны на дебальцевском направлении, что привело к боестолкновению. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.