Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Украина получила второй, заключительный транш финансовой помощи Евросоюза в размере 55,125 миллиона евро, сообщается на сайте министерства финансов страны.

Правительство Украины и Европейская комиссия в 2014 году заключили соглашение о финансировании. Первый транш в размере 250 миллионов евро Киев получил в июле 2014 года.

"Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 миллиона евро согласно соглашению о финансировании, заключенному между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году", — говорится в сообщении.

Данные средства, согласно сообщению министерства, будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.