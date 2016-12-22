В Дебальцево пострадали четыре дома после обстрела со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Четыре дома и гараж получили повреждения в результате обстрела города Дебальцево в Донбассе, сообщили РИА Новости в четверг в администрации города.

В среду вечером в администрации города РИА Новости заявили, что Дебальцево впервые с 2015 года подверглось обстрелу. Сообщалось о двух поврежденных домах.

"В результате обстрела поврежден гараж. Было попадание между двумя двухэтажками, в них повреждено остекление. Также поврежден один частный дом. Еще в один частный дом было прямое попадание, жильцы не пострадали, успели в летнюю кухню убежать", — сообщили в администрации Дебальцево.

Местные власти отметили, что пострадавших нет. Ночь в городе прошла относительно спокойно.

В воскресенье Народная милиция самопровозглашенной ЛНР сообщила, что украинские силовики предпринимают попытки прорвать линию обороны на дебальцевском направлении, что приводит к боестолкновениям. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.

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