В ДНР заявили, что силовики стягивают вооружение к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (360)

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила запрещенное вооружение украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Новоселовка Вторая в шести километрах от линии соприкосновения — выявлено местонахождение четырех минометов калибром 120 миллиметров. Кременевка в 25 километрах от линии соприкосновения — выявлено местонахождение 12 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30. Водяное в трех километрах от линии соприкосновения — выявлено местонахождение трех минометов калибром 120 миллиметров", — сказал он журналистам.

Басурин добавил, что данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня и миссии ОБСЕ.