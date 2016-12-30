Украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (379)

ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников.

"Режим прекращения огня ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) не соблюдается, за сутки зафиксировано пять обстрелов по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов: Красный Яр, Хорошее, Калиновка, Санжаровка, Калиново", — сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелы со стороны украинских силовиков велись с использованием БМП-2 (70 выстрелов), миномета калибром 82 миллиметра (15 мин), автоматических гранатометов станковых (108 выстрелов), станковых противотанковых гранатометов (29 выстрелов) и стрелкового оружия.