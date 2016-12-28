На линии разграничения сохраняется напряженная обстановка, заявил глава ДНР

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе сохраняется напряженная обстановка.

"Не только Дебальцево тревожит. Обстановка тяжелая, пятидневные бои в районе Дебальцево показали, что враг озлоблен. При поддержке бронетехники представители Украины пошли в наступление с попыткой отбить несколько высот. Сам факт этого наступления тревожит. Ситуация напряженная. Также тяжелые бои шли на юге в районе Широкино", — заявил Захарченко в среду в ходе прямого разговора с жителями ДНР.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево впервые подвергся обстрелу с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах. С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>