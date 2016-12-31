Разведка ДНР отмечает прибытие танков ВСУ в район линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает прибытие танков украинских силовиков в район линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В так называемой "зоне АТО", в населенный пункт Красноармейск в 42 километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой, в том числе 22 танка и 15 БМП. Данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ", — сказал Басурин.