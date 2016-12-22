В ДНР заявили об освобождении силовиками троих сторонников республики

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Киев освободил троих сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила в четверг журналистам уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

В аппарате уполномоченного добавили, что это произошло на прошлой неделе.

"Не так давно нам в буферную зону привезли троих ранее удерживаемых украинской стороной в легкой одежде и без документов, но, тем не менее, привезли, и ребята сейчас на свободе", — сказала Морозова.

Как сообщила омбудсмен, один из них был ранее осужден на подконтрольной Киеву территории на пять лет.