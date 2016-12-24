Власти ЛНР сообщили о соблюдении перемирия на дебальцевском направлении

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1395)

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Объявленный в Донбассе с субботы режим тишины соблюдается на дебальцевском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее представитель министерства обороны ДНР заявил, что украинские силовики разместили артиллерийские позиции на окраинах населенных пунктов Светлодарск и Мироновский и ведут оттуда огонь по Дебальцево, который расположен на границе двух самопровозглашенных республик и не подвергался обстрелам с 2015 года."Народная милиция неукоснительно соблюдает режим тишины, объявленный с ноля часов наступивших суток на всей протяженности линии соприкосновения", — сообщили в пресс-службе.

В оборонном ведомстве республики уточнили, что продолжат соблюдать режим тишины. В пресс-службе уточнили, что на 01:00 24 декабря обстрелов со стороны киевских силовикрв на дебальцевском направлении также не зафиксировано.

В среду контактная группа по Донбассу предложила сторонам конфликта полное прекращение огня 00.00 киевского времени с 24 декабря (01.00 мск). Стороны подтвердили готовность соблюдать его.

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