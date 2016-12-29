СНБО Украины решил продлить санкции против России еще на год

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил продлить санкции против юридических и физических лиц РФ еще на год, сообщила в четверг пресс-служба совета.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц из России. В частности, санкции введены в отношении ряда депутатов Госдумы РФ от Крыма и должностных лиц российских правоохранительных органов и судов.

"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на один год", — говорится в сообщении пресс-службы.

Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины, были введены сроком на один год. В октябре президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц.