В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов окрестности Ясиноватой

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Украинские силовики днем обстреляли из минометов поселок Крутая Балка вблизи Ясиноватой, горит жилой дом, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, огонь также велся из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, в результате попадания снаряда загорелся жилой дом.
"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) сотрудники МЧС не могут подъехать для ликвидации пожара в связи с продолжающимися обстрелами", — добавил Басурин.
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