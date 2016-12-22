В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов окрестности Ясиноватой

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Украинские силовики днем обстреляли из минометов поселок Крутая Балка вблизи Ясиноватой, горит жилой дом, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сегодня в населенном пункте Крутая Балка по мирным гражданам, приехавшим забрать свое имущество из вынужденно оставленных домовладений, был открыт огонь со стороны украинских силовиков из крупнокалиберного пулемета "Утес". К счастью, пострадавших нет", — сказал он.

По его словам, огонь также велся из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, в результате попадания снаряда загорелся жилой дом.

"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) сотрудники МЧС не могут подъехать для ликвидации пожара в связи с продолжающимися обстрелами", — добавил Басурин.

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