В ДНР заявили, что силовики захватили населенный пункт в буферной зоне

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщает об очередном захвате украинскими силовиками населенного пункта в буферной зоне и призывает миссию ОБСЕ повлиять на командование вооруженных сил Украины с целью отвода подразделений из населенных пунктов "серой зоны", сообщил журналистам представитель минобороны ДНР.
В минобороны добавили, что данный населенный пункт находится в "серой зоне", а ВСУ в свою очередь продолжают захватывать населенные пункты на нейтральной территории.
"Таким образом, командование ВСУ продолжает захватывать населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", как в случае с населенными пунктами Пищевик, Водяное, Павлополь, и прикрываться мирным населением, как щитом, всячески блокируя выход граждан из опасной зоны… Мы обращаемся к миссии ОБСЕ (с просьбой) повлиять на украинское военное руководство об отводе данных подразделений", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в минобороны ДНР отметили, что данный факт говорит об усилении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ 46-м отдельным батальоном специального назначения 10-й горно-штурмовой бригады "Донбасс — Украина". Данные действия могут совершаться для провокаций в отношении мирных граждан, считают в ведомстве.