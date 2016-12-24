В ДНР заявили, что силовики захватили населенный пункт в буферной зоне

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщает об очередном захвате украинскими силовиками населенного пункта в буферной зоне и призывает миссию ОБСЕ повлиять на командование вооруженных сил Украины с целью отвода подразделений из населенных пунктов "серой зоны", сообщил журналистам представитель минобороны ДНР.

"После катастрофического провала силовиков под Светлодарском, повлекшего огромные потери среди личного состава ВСУ, дабы поднять моральный дух среди военнослужащих и оправдаться перед общественностью, командование ВСУ заявило о переходе под их контроль населенного пункта Новолуганское", — сказал представитель ведомства.

В минобороны добавили, что данный населенный пункт находится в "серой зоне", а ВСУ в свою очередь продолжают захватывать населенные пункты на нейтральной территории.

"Таким образом, командование ВСУ продолжает захватывать населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", как в случае с населенными пунктами Пищевик, Водяное, Павлополь, и прикрываться мирным населением, как щитом, всячески блокируя выход граждан из опасной зоны… Мы обращаемся к миссии ОБСЕ (с просьбой) повлиять на украинское военное руководство об отводе данных подразделений", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в минобороны ДНР отметили, что данный факт говорит об усилении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ 46-м отдельным батальоном специального назначения 10-й горно-штурмовой бригады "Донбасс — Украина". Данные действия могут совершаться для провокаций в отношении мирных граждан, считают в ведомстве.