Компартия Украины заявила, что ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы на ее запрет

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы Компартии Украины (КПУ) на запрет деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба КПУ.

Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины. Летом 2016 года КПУ направила в Европейский суд по правам человека материалы о "неправомерном снятии Компартии с выборов и попытках неконституционного запрета КПУ".

"Поскольку все выводы комиссии Минюста и изданный на их основе приказ грубо нарушают права человека и используются, как аргументы для неконституционного запрета КПУ, Компартия, как указывалось в начале, направила в ЕСПЧ жалобу на незаконные действия министерства юстиции и украинских судов, контролируемых олигархо-нацистами, а Европейский суд, в свою очередь, приступил к рассмотрению материалов дела по сути", — говорится в сообщении.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. Компартия Украины в свою очередь направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса.