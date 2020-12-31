https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

Меры борьбы с распространением COVID-19 в разных странах

Меры борьбы с распространением COVID-19 в разных странах

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Чтобы сдержать распространение неизученного РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:30

2020-12-31T01:30

2020-12-31T01:30

справки

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В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Чтобы сдержать распространение неизученного вируса, были приняты беспрецедентные меры – начиная с марта, страны мира одна за другой закрывали границы, прекращали авиа- и морское пассажирское сообщение и были вынуждены вводить тотальные локдауны – закрывать магазины, бары, рестораны, музеи, театры, места досуга, останавливать работу транспорта, переводить сотрудников на удаленную работу и серьезно ограничивать передвижение по городам. КитайВласти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.31 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения, 11 марта было объявлено о пандемии коронавирусной инфекции. Вспышка коронавируса, который распространился по всему Китаю, пришлась на период праздничных выходных по случаю китайского нового года. Из-за эпидемиологической ситуации власти продлили официальные выходные до 3 февраля, затем – до 10 февраля. Исключение было сделано лишь для предприятий и организаций, штатная работа которых необходима для борьбы с распространением эпидемии и поддержания жизнеобеспечения города. Власти рекомендовали перейти на удаленный режим работы.Начиная с 24 января практически на территории всего Китая был введен режим наивысшего реагирования на ЧС из-за эпидемии. Были отменены все массовые культурно-развлекательные мероприятия, премьеры в кинотеатрах, спортивные соревнования, закрыты музеи и другие туристические достопримечательности. Власти ввели общенациональные меры по выявлению повышенной температуры и других симптомов нового типа коронавируса у пассажиров общественного транспорта в населенных пунктах, на самолетах, в поездах, автобусах дальнего следования, водном транспорте.Был введен обязательный централизованный 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы. При этом сообщалось, что иностранцам, которые во время нахождения в Китае нарушат режим карантина, в будущем запретят въезд в страну. Город Ухань, ставший очагом распространения нового типа коронавируса, с утра 23 января был фактически изолирован, было приостановлено транспортное сообщение в городе, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также были отменены, власти города и страны рекомендовали не ездить туда и не выезжать из города без особых причин. Движение в центре Уханя с полуночи 26 января было разрешено лишь для служебного транспорта и транспорта со спецпропусками. Позднее власти города усилили карантинные меры и запретили жителям покидать жилые комплексы.Со 2 февраля в городе начали безоговорочно госпитализировать пациентов с подтвержденным случаем заболевания, а также помещать на лечение под централизованный карантин лиц с подозрением на заражение. Кроме того, под медицинское наблюдение в условиях карантина помещались пациенты с высокой температурой, а также лица, находившиеся в тесном контакте с заболевшими, у которых был подтвержден случай заражения.Суровое наказание вплоть до смертной казни грозило для тех, кого во время вспышки коронавируса уличали в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном заражении коронавирусом других людей и причинении тяжкого время медикам.Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране пройден. Уровень реагирования на распространение коронавирусной пневмонии COVID-19 во многих провинциях начал снижаться. 29 марта власти Китая объявили, что распространение коронавирусной инфекции на территории КНР удалось остановить. С 25 марта были отменены ограничения на поездки в и из провинции Хубэй, за исключением ее административного центра – города Ухань. 28 марта в городе частично возобновило работу метро. При этом все пассажиры обязаны носить защитные маски, а при входе, выходе и на пересадках на другие линии должны сканировать персональный "код здоровья". К 1 апреля более 93% предприятий провинции Хубэй возобновили работу. В ночь на 8 апреля власти Китая разблокировали выезд из Уханя.К 26 апреля уханьские больницы выписали всех ковидных пациентов. В стране еще происходили отдельные вспышки, но их быстро брали под контроль. Города, отдельные районы и даже жилые комплексы, если случались повторные вспышки, тут же закрывали. Местных руководителей, пропустивших вирус, снимали с должностей. В популярных китайских приложениях появились так называемые "коды здоровья", по которым можно оценить риск заражения и возможный контакт с носителем инфекции. По камерам наружного наблюдения вычисляли тех, кто нарушал масочный режим или карантин.Был установлен жесткий контроль за прибывающими из-за границы. Многие гостиницы превратили в изоляторы.В настоящее время в КНР сняли практически все ограничения, за исключением масочного режима.Эпидемиологическая ситуация в Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы. В то же время в последние дни в нескольких городах страны были выявлены местные случаи заражения.19 декабря 2020 года Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая объявил, что начинает работу по вакцинации населения из группы риска, однако сколько человек будет вакцинировано и какой именно вакциной, не уточнялось.В Китае сейчас проводится третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса местных компаний CanSino Biologics, Sinovac Biotech и Sinopharm. ИзраильВ Израиле был введен полный карантин с 20 марта. Израильтянам было предписано не выходить из дома кроме оговоренного ряда случаев, например, покупка еды и лекарств. Запрещалось посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя было принимать гостей, запрещалось собрание более 10 человек, в лифте разрешалось ездить только по одному. Ранее в стране были закрыты все крупные торговые центры, отменены все мероприятия, кафе разрешалось работать только навынос, для всех прибывающих в Израиль был введен 14-дневный домашний карантин.Позднее власти Израиля ввели новые ограничительные меры в связи с коронавирусом – гражданам запрещалось отходить от дома дальше, чем на 100 метров, за исключением определенного перечня разрешенной деятельности (купить продукты, лекарства, получить медицинскую помощь, для донорства крови, на работу, если она соответствует введенным ранее правилам, в суд, кнессет, для молитвы на открытом месте и сопровождения несовершеннолетнего ребенка от одного родителя к другому). Общественный транспорт был сокращен до 25%.Правительство Израиля ужесточало карантинные меры на время празднования Дня независимости государства и Дня поминовения павших, а также на первые дни священного мусульманского месяца Рамадан.С 19 апреля Израиль начал постепенно возвращаться к нормальной жизни, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. Однако с июня заболеваемость вновь начала расти, а к середине сентября достигла почти шести тысяч случаев в сутки.18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Людям разрешили отдаляться от своих домов не более чем на километр. Запретили ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрылись. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.В ночь на 16 октября было возобновлено авиасообщение в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). 18 октября начался первый этап выхода страны из режима общего карантина. Возобновили работу детские сады; начали работать малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей; открылись национальные парки и пляжи; был снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей; было разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек и др.В начале ноября возобновили работу гостевые комплексы, состоящие не более, чем из четырех отдельно стоящих циммеров – коттеджей для отдыха, в каждом из которых могут проживать только члены семей; для посетителей стало доступно посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.В начале декабря в Израиль была доставлена первая партия вакцин от COVID компании Pfizer. 20 декабря в стране началась массовая вакцинация граждан от коронавируса, на первом этапе прививку получают медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны.23 декабря стало известно, что власти Израиля полностью закрыли страну для иностранцев. Местных жителей, которые вернулись из-за границы, ждет двухнедельный карантин в специальных центрах. Меры приняли в связи с обнаружением британского штамма коронавируса.С 27 декабря на всей территории Израиля вновь был введен тотальный карантин. Карантин вводится практически на тех же условиях, что и предыдущий, начавший действовать 18 сентября, но с одним важным исключением: учебные заведения (детские сады и 1-4 и 11-12 классы школ) продолжат работать с 8.00 до 13.00. Работа школ и детских садов системы специального образования продолжится в обычном режиме.С 27 декабря введен запрет на посещение других людей дома, работу большинства бизнесов (за исключением супермаркетов, аптек и других жизненно важных предприятий), разрешено собираться в количестве до 20 человек на открытом воздухе и до 10 – в помещениях. Объем работы общественного транспорта сокращен на 50%.Ограничения введены сроком на две недели с возможностью продления еще на две недели, если не будет достигнута поставленная цель: уменьшить суточный показатель количества заражений до 1000 случаев в день.ВеликобританияПервый случай заражения коронавирусом на территории Великобритании был зафиксирован 29 февраля.17 марта Министерство финансов Великобритании объявило о принятии мер по поддержке бизнеса в целях защиты экономики, компаний и рабочих мест. 19 марта Министерство обороны объявило о создании Сил поддержки по борьбе с коронавирусом (COVID Support Force).20 марта в Великобритании закрылись школы, а на следующий день была прекращена работа кафе, ресторанов, пабов, спортзалов и спортивных центров.23 марта в стране был введен карантин. Было объявлено об отмене всех социальных мероприятий, включая свадьбы и крещения, закрытии непродовольственных магазинов, библиотек и религиозных учреждений.10 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране снизился уровень коронавирусной опасности, поэтому было принято решение ослабить карантинные меры.22 сентября были приняты новые ограничительные меры, в числе которых: закрытие пабов и ресторанов не позднее десяти часов вечера, запрет собираться компаниями более шести человек и т.п. При этом Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия самостоятельно определяют свои карантинные меры.23 ноября премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что 3 декабря в Англии придет ужесточенная трехуровневая система местных ограничений. При этом будут открыты непродовольственные магазины, спортзалы, спортцентры и парикмахерские.В декабре в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. 19 декабря консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.ИталияРежим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в Италии 31 января после выявления первых случаев заболевания COVID-19 на территории страны. 31 июля режим был продлен до 15 октября, а 7 октября – до 31 декабря. При режиме ЧС все основные решения, связанные со сдерживанием распространения коронавируса и преодолением последствий пандемии, принимаются правительством Италии без утверждения в парламенте.С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Среди них запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. С 12 марта ввели запрет на любую торговую деятельность – закрыли все торговые точки, включая бары и рестораны. Продолжили работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки и газетные киоски. С 22 марта была прекращена любая производственная деятельность, кроме производства самых необходимых товаров и услуг.С 14 апреля в Италии ввели первое послабление мер по борьбе с коронавирусом – возобновили работу книжные магазины, магазины по продаже канцтоваров, а также торговые учреждения, где можно приобрести товары для детей и новорожденных. С 4 мая итальянские власти объявили о начале так называемой "фазы 2", в рамках которой возобновили работу строительные и производственные предприятия, а также учреждения оптовой торговли. 18 мая ограничительные меры на Апеннинах были заметно ослаблены: открылись магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, рестораны, бары, многие музеи и учреждения культуры, с 25 мая – бассейны, тренажерные залы и спортивные центры. С 3 июня Италия вступила в "фазу 3", что ознаменовалось восстановлением режима свободного передвижения по всей национальной территории и открытием границ для граждан других стран ЕС и Великобритании. Затем список стран, гражданам которых разрешен въезд в Италию, был расширен. Однако в середине июля Италия ввела временный запрет на въезд в страну людей из 13 государств с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.В середине августа на фоне роста случаев заболевания власти Италии начали ужесточать ограничительные меры для населения – были закрыты ночные клубы, дискотеки и все места, где люди массово собираются, чтобы потанцевать. Вводилось обязательное ношение масок с шести вечера до шести утра при нахождении в местах возможного скопления людей. С 26 октября была запрещена работа заведений общественного питания после шести часов вечера и закрыты театры, кинотеатры, концертные залы, игровые залы, бассейны, спортзалы, СПА-салоны.С 6 ноября власти Италии на всей территории страны ввели комендантский час с 10 вечера до пяти утра, перевели старшие классы школ на дистанционное обучение, закрыли музеи и запретили работать торговым центрам в выходные и пятницу. Кроме того в стране было введено разделение регионов в зависимости от степени опасности на "красные", "оранжевые" и "желтые" зоны. Наиболее жесткие ограничения в "красных" регионах. Там закрыли магазины и рестораны, а внутри городов и провинций стало действовать ограничение на свободное передвижение.Очередное ужесточение мер против распространения коронавирусной инфекции в Италии начало действовать с 24 декабря и распространяется до 6 января. В этот период в стране введены ограничения на свободное передвижение между регионами, отдельными городами и даже внутри собственного населенного пункта. Исключения составляют поездки по работе, возвращение домой, крайние обстоятельства и состояние здоровья. Наиболее суровые ограничения действуют десять дней: с 24 по 27 декабря, 31 декабря и 1, 2, 3, 5 и 6 января. Согласно правилам так называемой "красной" зоны, в стране в эти дни будут закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров и услуг первой необходимости. В их число прежде всего вошли супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, табачные лавки, газетные киоски, а также парикмахерские и прачечные. В остальные дни предусмотрено частичное ослабление мер – на территории Италии будут действовать правила "оранжевой" зоны, что позволит открыться обычным магазинам, а гражданам беспрепятственно перемещаться в пределах собственного города. Бары и рестораны при этом в обоих случаях смогут работать с доставкой на дом и навынос – и то только до 10 вечера.ИспанияРежим повышенной готовности в Испании был введен 14 марта и действовал до 21 июня. Ограничительные меры в Испании были одни из самых жестких в Европе. Жители страны имели право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. Кроме того, до 9 апреля в стране была прекращена вся деятельность, не связанная с жизненной необходимостью. На фоне роста числа выявленных случаев COVID-19 правительство Испании 25 октября вновь ввело режим повышенной готовности. 29 октября конгресс депутатов Испании продлил его действие на полгода – до 9 мая.Режим предусматривает ограничение передвижения людей с 23.00 до 06.00 на всей территории страны. Можно передвигаться только по обоснованным причинам, например, купить лекарства, выполнять свои рабочие обязанности, вернуться к месту постоянного проживания или заботиться о людях пожилого возраста или несовершеннолетних. Власти автономных сообществ могли менять временные рамки. Эта мера была введена на всей территории страны, кроме Канарских островов.После 9 ноября комендантский час стал необязательным – решение, вводить его или нет, должны принимать власти автономных сообществ. Кроме того, в их руках остается решение об изоляции регионов – как в целом автономных сообществ, так и отдельных муниципалитетов.Кроме того, введено ограничение на количество людей, которые могут собираться вместе, – максимум шесть человек, если только речь не идет о людях, которые живут вместе. Конкретные ограничения также должны определять региональные власти.С 23 ноября приезжающие в Испанию из стран, где сложилась сложная ситуация, в обязательном порядке должны будут предоставить отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Отрицательный ПЦР-тест должен быть получен не более чем за 72 часа до прибытия в Испанию. Ранее для въезда в Испанию путешественники должны были пройти медицинский осмотр – им мерили температуру и проводили "визуальный осмотр". Эти меры также остаются в силе.В начале декабря власти Испании объявили об ограничениях в рождественскую и новогоднюю ночь: комендантский час наступит в 01.30, праздновать компаниями более десяти человек запрещено, причем могут собраться только родственники и самые близкие друзья. С 23 декабря по 6 января на всей территории страны будет ограничено передвижение между всеми автономными сообществами. Однако, навестить родственников, живущих в других регионах страны, власти в эти дни разрешат. Исключением станут Канарские и Балеарские острова, власти которых разрабатывают собственные меры на праздники.ГерманияВ начале марта федеральные земли Германии начали вводить ограничения из-за распространения коронавируса: были запрещены массовые мероприятия численностью более тысячи участников, закрыты школы, университеты, детские сады.Позднее власти ужесточили меры, касающиеся свободы передвижения граждан в стране. Гражданам было предписано появляться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, проживающих вместе. Гражданам не запрещалось выходить на улицу для посещения работы, врачей, индивидуальных занятий спортом и по другим причинам. Были также закрыты большинство видов магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других, закрылись бары, клубы, театры и другие места общественного досуга. Заведениям общепита предписывалось работать исключительно в режиме доставки. Также были закрыты заведения, предоставляющие услуги по уходу, в частности, парикмахерские, центры красоты, центры массажа, тату-салоны, аналогичные организации. На фоне снижения темпов распространения коронавируса в Германии с 21 апреля началась поэтапная отмена ограничений. При этом требование соблюдать дистанцию было сохранено. К концу сентября в Германии начался рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. В сентябре-октябре ряд районов и городов Германии достигли уровня заболеваемости, который предписывает вводить новые ограничения. Так, в Берлине с начала октября ограничили работу общепита и клубов, им запрещалось работать после 23.00. Власти района немецкой федеральной земли Бавария Берхтесгаденер-Ланд 20 октября ввели жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В соответствии распоряжением властей района, "физические контакты должны быть сведены к абсолютно необходимому минимуму". В частности, покидать жилье можно было "по уважительной причине", в том числе для похода на работу, за покупками, для занятия спортом (при этом не допускались рупповые спортивные занятия), для прогулок с детьми или другими опекаемыми лицами, в том числе домашними животными, для получения медицинских услуг, для посещения родственников, в том числе для посещения похорон, которые должны проводиться в узком семейном кругу.2 ноября по всей Германии был введен "ограниченный карантин": закрыты театры, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны, бары, клубы, дискотеки, за исключением торговли едой навынос и столовых при предприятиях. Встречи возможны только между членами не более чем двух домохозяйств, число участников – максимум 10 человек. Введение новых ограничений вызвало недовольство граждан, тысячи людей протестовали против нового локдауна.С 16 декабря до 10 января власти ФРГ ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Закрыты парикмахерские и магазины розничной торговли, кроме продуктовых и тех, что реализуют товары повседневного пользования. В период новогодних праздников запрещена продажа пиротехники. В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более пяти человек, представляющих два домохозяйства. Исключения только для 24-26 декабря, но не для Нового года. Немецкие власти запретили продажу алкоголя в публичных местах, а также употребление блюд около заведений, которые их реализуют. Федеральные земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. ФранцияС 17 марта в стране был введен ряд строгих ограничений. Были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Были ограничены перемещения людей по улицам – жителям Франции необходимо было иметь при себе специальный документ, объясняющий причины выхода на улицу.С 17 марта были закрыты границы с Евросоюзом и Шенгенской зоной.С 24 марта в стране вступил в силу закон о чрезвычайном санитарном положении на фоне эпидемии коронавируса. Закон дал право правительству ограничить общественные свободы (в частности, это касается введения ограничительных мер на передвижения), а также предусматривал ужесточение санкций для французов, которые не соблюдают карантинные меры. Этот режим был введен на два месяца – до 24 мая, затем продлен до 10 июля.С 11 мая страна начала снимать ограничения, стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины. При этом ношение маски в общественном транспорте стало обязательным.Со 2 июня людям было разрешено путешествовать внутри Франции, были повсеместно открыты пляжи, парки и сады. Сроки открытия предприятий туристического кластера были обусловлены региональными зонами. В районах с низким уровнем распространения коронавируса ("зеленая зона") все связанные с туризмом предприятия, включая кемпинги и отели, начали работу со 2 июня. В парижском регион Иль-де-Франс и двух заморских департаментов Майотта и Гвинея ("оранжевая зона" с высоким уровнем заболеваемости) – с 22 июня. То же самое коснулось ресторанов, баров и кафе, музеев, туристических достопримечательностей и театров. Однако при этом персонал должен постоянно носить маску, а посетители должны соблюдать дистанцию и не собираться больше, чем по 10 человек.С 15 июня Франция открыла границы для путешественников из стран ЕС и ряда других европейских государств – стран-членов ЕС и Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. С 1 июля началось постепенное открытие внешних границ Шенгенского пространства.С 1 августа было введено обязательного ношения масок в общественных местах закрытого типа. 14 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о второй волне эпидемии коронавируса. С 17 октября был введен комендантский час с 21.00 до 06.00 местного времени в регионе Иль-де-Франс, а также Лилле, Гренобле, Лион, Марсель, Руан, Сент-Этьен, Монпелье, Тулузе. С 23 октября комендантский час был введен еще в 38 департаментах страны и заморских территориях.С 30 октября на фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции был введен новый общенациональный карантин. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых – поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома. 24 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса. После месяца локдауна открыли двери магазины с непродовольственными товарами.С 15 декабря в связи с неблагополучной обстановкой в стране вновь был введен комендантский час с 20.00 до 6.00 по местному времени. Культурные учреждения, в том числе музеи, кинотеатры, театры, которые власти предполагали открыть с 15 декабря, будут оставаться закрытыми как минимум еще три недели.20 декабря после обнаружения в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 Франция приостановила авиарейсы из Великобритании и транспортное сообщение на 48 часов. 22 декабря Парижу и Лондону удалось договориться о возобновлении работы транспортной артерии через Дувр в сторону Франции. Это послабление призвано помочь водителям грузовых автомобилей вернуться в страну. С 23 декабря Франция частично открыла границу с Великобританией для жителей ЕС и лиц, постоянно проживающих во Франции или в странах Европейского союза и оказавшиеся заблокированными на территории Великобритании. Обязательным условием для въезда – отрицательный тест на коронавирус.Евросоюз16 марта Еврокомиссия выступила с предложением ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны Евросоюза для иностранных граждан. 17 марта предложение было поддержано главами государств и правительств 27 стран-членов. При этом было подчеркнуто, что решение об ограничении въезда государства-члены будут реализовывать самостоятельно. Ограничительная мера не распространяется на дипломатов, а также тех, кто имеет вид на жительство в Евросоюзе и членов семей европейских граждан. Также ограничения не действуют на врачей, медперсонал, исследователей и экспертов по борьбе с коронавирусом. Ограничения были введены всеми странами Евросоюза, за исключением Ирландии.8 апреля Еврокомиссия порекомендовала Шенгенским странам продлить срок действия ограничений на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне эпидемии коронавируса. Рекомендации относились и к четырем ассоциированным государствам – Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии.7 мая Еврокомиссия выпустила рекомендации странам-членам ЕС для ускорения признания профессиональной квалификации медиков (врачей и среднего медицинского персонала) на фоне развития ситуации с распространением коронавируса и нехватки профессиональных кадров в некоторых странах-членах.13 мая Еврокомиссия подготовила рекомендации по поэтапному и скоординированному открытию внутренних границ объединения для поездок жителей ЕС. Согласно плану, сначала ограничения на пересечение границ должны сниматься между странами и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. При этом в комиссии настаивали на том, чтобы границу могли пересекать все жители страны, в которой снимаются ограничения, вне зависимости от гражданства.30 июня Совет ЕС принял рекомендацию о постепенном открытии внешних границ, начиная с 1 июля. В первый список стран, с которыми рекомендовано открыть границы, вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (на основе принципа взаимности).В ЕС отметили, что список подлежит пересмотру каждые две недели в зависимости от эпидемиологической ситуации.16 июля ЕС сократил список стран, исключив из него Сербию и Черногорию.30 июля ЕС убрал из перечня Алжир, в августе – Марокко. 22 октября из списка были исключены Грузия, Тунис и Канада, а также в него добавлен Сингапур. 17 декабря из перечня был удален Уругвай. В списке остались: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Япония. Из Китая в ЕС въезд разрешен при условии подтверждения взаимных поездок. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны, согласно этой рекомендации, расцениваться как резиденты ЕС.28 мая Еврокомиссия представила анонсированную накануне в пакете механизмов для преодоления кризиса коронавируса новую амбициозную программу по поддержке здравоохранения ЕС EU4Health, рассчитанную на семь лет. Программа предусматривает создание стратегических запасов медицинских средств и лекарств, создание резерва квалифицированных кадров, способных немедленно реагировать на кризисы и оказывать поддержку медикам там, где это особенно необходимо.В июне Европейская комиссия разработала общеевропейскую стратегию по вакцине для борьбы с коронавирусом, позволяющую всем государствам-членам получить немедленный доступ к необходимым препаратам и избежать конкуренции.21 декабря Еврокомиссия, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), допустила на рынок ЕС вакцину от COVID-19, разработанную Pfizer/BioNTech. 24 декабря первые вакцины были отправлены одновременно во все страны Евросоюза.СербияВ Сербии 15 марта был введен режим чрезвычайной ситуации, с 18 марта объявлен комендантский час. Был запрещен выход на улицы для лиц старше 65 лет, в сельской местности – старше 70 лет. С 20 марта были закрыты все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения. 21 марта комендантский час увеличен до 12 часов. Решением правительства в 20.00 был остановлен городской транспорт, запрещено пребывание граждан в парках и рекреационных зонах. 22 марта закрылись кафе, рестораны и торговые центры.4 мая в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по решению правительства состоялись первые рейсы междугородних автобусов, в городах Нови-Сад и Крагуевац заработал общественный транспорт открылись кафе и рестораны. В Белграде и Нише городской транспорт был запущен 8 мая. Начал работу пассажирский железнодорожный транспорт.6 мая парламент Сербии отменил чрезвычайное положение. 8 мая открылись торговые центры при ограничении числа посетителей. С 18 мая Сербия возобновила авиасообщение.С 1 июня открылись границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.Однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации 25 июня был введен режим ЧС в городе Нови-Пазар, 27 июня – в городе Крагуевац. Режим ЧС также был введен в городах Вране и Тутин, Иваница.С 30 июня на территории Белграда было введено обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях.2 июля из-за роста заболеваемости власти Сербии ввели денежные штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, объявили о закрытии ночных клубов и студенческих общежитий. После этого в ночь 3 июля студенты нескольких комплексов общежитий Белграда прошли мирным протестным шествием к парламенту страны и потребовали оставить их в общежитиях в связи с экзаменами. В результате требования студентов были удовлетворены.3 июля в Белграде был введен режим ЧС. На две недели закрылись ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, а также кафе и рестораны без открытых площадок.7 июля власти Сербии приняли решение вернуться к практике комендантского часа на выходные дни и запретили собираться в группы более пяти человек в помещении и на улице. Эти ограничения вызвали двухдневные беспорядки. После чего власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, но ввели запрет на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше 10 человек.С 17 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии было принято обязательное ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Режим ЧС из-за коронавируса объявлен в более чем 20 сербских муниципалитетах.С 17 ноября по 1 декабря правительство приняло решение ограничить (запретить) работу ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.С 24 ноября в стране были введены новые ограничения на 10 дней с возможностью продления. В частности, работа кафе, рестораны и клубов была ограничена до 18 часов, запрещены собрания численностью более пяти человек. Все, кто может работать из дома, переведены на удаленный режим работы.С 4 декабря, согласно решению сербского правительства, начиная с 17.00 пятницы до 5.00 понедельника по всей стране закрылись косметические салоны и парикмахерские, фитнес-центры и спортивные залы, спа-центры и бассейны. Учреждения культуры – театры, кинозалы, музеи и галереи открыты ежедневно до 17.00, в том числе в выходные. Аптеки, АЗС и доставка еды могут работать круглосуточно.Школьники до восьмого класса, а также учащиеся гимназий и трехлетних профессиональных школ учатся онлайн до 18 января.С 20 декабря въезд иностранных граждан в Сербию разрешен только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не более 48 часов с момента взятия биоматериала.СШАС января пассажиры из группы стран повышенного риска (Китай, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Иран и страны Шенгенского соглашения) могли прилетать только в 15 назначенных аэропортов США. С начала февраля Соединенные Штаты ввели ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших последние 14 дней Китай, где распространялась инфекция. В конце февраля такой же запрет был введен на въезд в США для лиц посещавших Иран, а 13 марта – для посещавших страны Европы. С 20 марта в США были запрещены не необходимые поездки через наземную границу с Мексикой и Канадой.13 марта Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации. К этому времени режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов. В них закрывались учебные учреждения и вводились запреты на проведение крупных мероприятий и собраний. Объявив режим ЧС федеральные власти координировали общие усилия по борьбе с эпидемией, но решения на местах принимали губернаторы.23 марта президент страны разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.К началу апреля, когда США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом, в стране ограничения различной степени жесткости на передвижения граждан ввели большинство штатов. При этом введенные запреты отличались – в одних административных территориях разрешалось заниматься спортом на улице, ходить в общественные постирочные и навещать близких друзей, а в других был введен полноценный комендантский час. Три крупнейших национальных парка страны закрылись для посетителей.В попытке предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах местные власти стали освобождать заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, а также пожилых или больных.К 12 апреля, когда США вышли на первое место в мире по числу жертв от коронавируса, во всех 50 штатах президентом страны был введен режим крупного бедствия. Первым штатом, где он был введен еще 20 марта, стал Нью-Йорк. Режим крупного бедствия предполагает, что ущерб от случившегося настолько серьезен, что требует долгосрочных программ для восстановления. В таком случае задействуется широкий набор программ федеральной помощи руководству штатов или территорий для восстановления общественной инфраструктуры, на целевые программы, включая создание специальных фондов помощи. Объем расходов в этом случае определяется президентом, а при режиме чрезвычайной ситуации общая сумма помощи ограничена пятью миллионами долларов, и если расходы выйдут за пределы этой суммы, главе страны потом надо будет отчитаться перед конгрессом.17 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в США, введенного из-за пандемии коронавируса.23 апреля Трамп сообщил о подписании указа о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии. Исключение было сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.В мае штаты США начали "открытие" после карантина. Однако в июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов приостановил меры по "открытию" экономики, а затем начал вводить дополнительные ограничения.Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство из них так и осталось закрытыми до конца учебного года. Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов.Осенью многие государственные школы открылись, но с опозданием из-за введенных мер безопасности и дистанцирования, которые потребовали больше времени на подготовку, но часть школ из-за ситуации с коронавирусом полностью перешла на дистанционное обучение.14 декабря в США стартовала вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech, через несколько дней В США одобрили использование вакцины от коронавируса производства Moderna.Весной конгресс принял законы о поддержки экономики в общей сложности на 2,9 триллиона долларов. 22 декабря конгресс США утвердил еще один пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, но президент США Дональд Трамп отказался его подписать, потребовав его пересмотреть. Он заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до двух тысяч долларов или четырех тысяч долларов на супругов.ИранИз-за распространения коронавируса 31 января Иран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем. Кроме того, иранские власти задействовали тепловизоры в аэропорту, чтобы отслеживать температуру приезжающих в страну.Несмотря на принятые меры первые случаи заражения коронавирусом нового типа в Иране были подтверждены 19 февраля в городе Кум, который является одним из священных городов страны, места паломничества шиитов, в том числе из-за рубежа.22 февраля в ряде регионов Ирана, где был зафиксирован коронавирус, были закрыты учебные заведения и отменены культурные мероприятия. 26 февраля власти приняли решение ограничить передвижение лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом и помещать их в карантин на 14 дней.28 февраля по всей стране из-за ожидаемого пика заболеваний на несколько дней были закрыты школы, а также приостановил свою работу парламент.31 марта президент Ирана Хасан Роухани объявил, что все заболевшие коронавирусом обязаны самоизолироваться, нарушение режима будет преследоваться по закону.Власти Ирана ввели временное ограничение поездок между провинциями страны. Были совершены попытки ввести элементы дистанцирования населения на общественном транспорте и в магазинах, временно были закрыты торговые точки, за исключением продуктовых и аптек. Однако с 11 апреля во многих провинциях возобновилась предпринимательская деятельность, несущая малые риски распространения коронавируса.В стране несколько раз вводили временное обязательное ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве: с 5 по 21 июля, а затем с 4 июля по настоящее время.С 21 ноября были введены новые ограничения, которые будут действовать до конца эпидемии. При этом для каждого города предусмотрены свои условия, их поделили на "красные, оранжевые и желтые". "Оранжевых" городов порядка 200, там ограничивается работа кафе, университетов, библиотек, запрещены проведения собраний, религиозные мероприятия. "Желтый" статус – у 80 городов: наиболее слабые ограничения – в основном это запрет на развлекательную, спортивную и религиозную деятельность.Япония1 февраля вступил в действие указ правительства Японии, согласно которому возможны применение мер вплоть до принудительной госпитализации при отказе пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией. В феврале в посещении Японии стали отказывать всем иностранцам, которые в течение последних 14 дней посещали китайскую провинцию Хубэй, а также всем китайцам, чей паспорт был сделан в провинции Хубэй. В начале марта такие ограничения коснулись всей территории Китая, а также Южной Кореи. С 20 марта список стран группы риска был расширен до 38. Визы, выданные в них, стали считаться не действительными. С апреля круг государств, гражданам которых был временно закрыт въезд в Японию, был расширен до 73. К концу мая в него входили 188 стран и территорий.С 8 апреля в семи префектурах Японии стал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС). С 16 апреля он был распространен на всю страну, а 13 префектур получили статус "особых". 4 мая режим чрезвычайной ситуации был продлен до 31 мая. В Японии не было введено штрафов за нарушение режима самоизоляции для частных лиц или для компаний, продолжающих работу несмотря на ЧС. Власти обратились с призывом к компаниям перейти на удаленную работу, где это возможно, а к населению – воздержаться от выхода на улицу без необходимости. При этом в стране уже два месяца не работали парки аттракционов, были отменены концерты и спортивные соревнования с присутствием публики. С конца февраля во всех театрах страны отменили спектакли. С начала марта не работали школы. 14 мая режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса, был отменен на большей части Японии, в 39 из 47 префектур страны, однако в Токио и Осаке он продолжал действовать. Полностью режим ЧС был отменен в Японии досрочно 25 мая, и японские власти осторожно и поэтапно пошли по пути восстановления социально-экономической активности в стране. В середине июня власти Японии сняли все ограничения на передвижения граждан по стране. 23 июня возобновили работу библиотеки, которые более трех месяцев были закрыты.С сентября Япония стала поэтапно снимать ограничения на въезд для иностранных граждан. Пока речь идет только о деловых путешественниках. В ноябре были возобновлены рейсы из РФ. Из Великобритании въезд в Японию был разрешен с 1 октября, но с 24 декабря снова приостановлен в связи с появлением мутаций коронавируса, с 28 декабря до конца января 2021 года запрещен въезд в страну всех иностранных граждан-нерезидентов.Осенью в Японии, как и почти во всем мире, вместе с похолоданием начался рост заражений коронавирусом. В отличие от первой волны, когда был высок риск коллапса системы медицинского обслуживания, во время второй власти не стали вводить режим ЧС, а попросили рестораны сократить время работы в вечерние часы, так как главными очагами заражения стали ночные развлекательные заведения. Рассадка в концертных залах через одного с обязательными масками и дезинфекцией рук позволила многим музыкальным коллективам возобновить деятельность. Продолжили работать и все магазины, но в некоторых из них пришлось ввести талоны на вход во избежание большого скопления людей. Детские площадки закрывать не стали, но все поручни регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. В связи с резким увеличением числа заболевших COVID-19 в Японии правительство страны в начале декабря одобрило финансирование коронавирусных мер в размере 700 миллиардов долларов. Весной правительство уже выделяло на них 1,6 триллиона иен (15,5 миллиарда долларов). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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