https://ria.ru/20201203/italiya-1587535960.html

В Италии ограничат передвижение между городами в новогодние праздники

В Италии ограничат передвижение между городами в новогодние праздники

Правительство Италии приняло декрет, который существенно ограничит передвижение между регионами в период рождественских и новогодних праздников и каникул. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:53

2020-12-03T17:53

2020-12-03T17:53

новый год

католическое рождество

туризм

коронавирус covid-19

туризм

кампания (италия)

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тоскана

италия

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РИМ, 3 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Правительство Италии приняло декрет, который существенно ограничит передвижение между регионами в период рождественских и новогодних праздников и каникул.Документ, вступивший в силу 3 декабря после публикации в государственном издании Gazzetta Ufficiale, запретит с 21 декабря по 6 января выезжать за пределы своего региона без подтвержденной необходимости. 25 и 26 декабря, когда в Италии празднуется Рождество, а также 1 января запрет распространяется и на перемещения между городами — коммунами в административном делении страны. Исключения составляют поездки по работе, возвращение домой, крайние обстоятельства и состояние здоровья. Отдельно указывается, что в этот список не входит выезд в загородные дома, расположенные в других регионах или — на период Рождества или Нового года — на территории соседнего города.Вместе с тем, ожидается принятие правительственного декрета с более широкими мерами по сдерживанию коронавирусной инфекции, действие которых продлится до 15 января. Согласно утечкам из документа, которые публикуют ведущие итальянские СМИ, власти намерены продлить действие комендантского часа до семи часов утра в ночь на 1 января. И нынешний — с 22 до пяти часов утра — продолжит существовать.Предшествующая декрету дискуссия касалась работы ресторанов на Рождество и Новый год: черновик документа допускает их открытие в дневное время при условии, что за столом окажутся не больше четырех человек. Что касается домашнего ужина, текст содержит рекомендации о том, чтобы гостями на нем оказались только живущие под одной крышей соседи.Будущий декрет предполагает и ряд послаблений: так, с 7 января смогут открыться горнолыжные курорты, работа которых остановлена с конца октября. Кроме того, тогда же будет снова разрешено посещение школы учениками старших классов. Сейчас они учатся дистанционно. Как ожидается, школьные классы будут заполняться наполовину.Окончательная версия будущего декрета обсуждается на встрече между Советом министров и представителями регионов. Как сообщает газета Corriere della Sera, премьер-министр Италии Джузеппе Конте проведет пресс-конференцию, на которой проиллюстрирует его параметры, вечером в четверг.В среду пакет новогодних мер в ходе выступления в парламенте анонсировал министр здравоохранения Роберто Сперанца. По его словам, "чтобы не растратить впустую работу, проделанную в последние недели, ограничения должны быть усилены". Сперанца подчеркнул, что их целью является сокращение распространения инфекции с нынешних 320 до 50 случаев на 100 тысяч жителей.В связи с обострением эпидемической ситуации власти Италии ввели в стране разделение регионов в зависимости от степени опасности на "красные", "оранжевые" и "желтые" зоны, которое вступило в силу 6 ноября. В "красных" регионах, в число которых входят Тоскана, Кампания и еще три области, закрыты магазины и рестораны, а внутри городов и провинций действует ограничение на свободное передвижение.По состоянию на среду общее число случаев коронавируса на Апеннинах превысило один миллион 641 тысячу, более 823 тысячи больных выздоровели, жертвами стали более 57 тысяч человек. Сегодня число выявленных случаев инфицирования в Италии составило 20 тысяч. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки выявили более 40 тысяч зараженных коронавирусом.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

https://ria.ru/20201126/tunis-1586303887.html

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

кампания (италия)

тоскана

италия

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новый год, католическое рождество, коронавирус covid-19, туризм, кампания (италия), новости - туризм, тоскана, италия