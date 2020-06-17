ЕК разработала общеевропейскую стратегию по вакцине от COVID-19

Президент ЕК подчеркнула, что комиссия, а также представители государств ЕС и фармацевтические компании "много недель совместно работали над этим общим подходом". "Мы должны действовать очень быстро, в этой борьбе каждый день имеет критическое значение", — подчеркнула она.