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ЕК разработала общеевропейскую стратегию по вакцине от COVID-19
Европейская комиссия разработала общеевропейскую стратегию по вакцине для борьбы с коронавирусом, которая позволит всем государствам-членам получить немедленный РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕК разработала общеевропейскую стратегию по вакцине от COVID-19

12:38 17.06.2020 (обновлено: 13:02 17.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Европейская комиссия разработала общеевропейскую стратегию по вакцине для борьбы с коронавирусом, которая позволит всем государствам-членам получить немедленный доступ к необходимым препаратам и избежать конкуренции, сообщила в видеообращении в Twitter президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Наши экономики не восстановятся и жизнь не придет в норму, пока не будет получена эффективная вакцина против коронавируса. Сегодня мы представляем нашу стратегию в отношении вакцины. В центре этой стратегии лежит сотрудничество на уровне Евросоюза, чтобы каждое государство ЕС могло повысить свои шансы получить такую эффективную вакцину и гарантировать нашим гражданам эту вакцину в необходимом количестве и по приемлемой цене. Таким образом мы сможем избежать конкуренции между государствами союза и поддержим европейскую солидарность", — сказала она.
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Президент ЕК подчеркнула, что комиссия, а также представители государств ЕС и фармацевтические компании "много недель совместно работали над этим общим подходом". "Мы должны действовать очень быстро, в этой борьбе каждый день имеет критическое значение", — подчеркнула она.
Глава ЕК напомнила, что ЕС активно способствует глобальному сотрудничеству в области разработки вакцины и лекарств от COVID-19, в особенности для обеспечения препаратами наиболее незащищенных стран.
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По ее словам, Еврокомиссия продолжает работу над организацией 27 июня второй глобальной донорской конференции по сбору средств для общемировой разработки вакцин и лекарств от коронавируса и их последующего массового производства.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти восемь миллионов инфицированных, 434 тысячи из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУрсула фон дер ЛяйенЗдоровье - ОбществоЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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