ЕК разработала общеевропейскую стратегию по вакцине от COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Европейская комиссия разработала общеевропейскую стратегию по вакцине для борьбы с коронавирусом, которая позволит всем государствам-членам получить немедленный доступ к необходимым препаратам и избежать конкуренции, сообщила в видеообращении в Twitter президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Наши экономики не восстановятся и жизнь не придет в норму, пока не будет получена эффективная вакцина против коронавируса. Сегодня мы представляем нашу стратегию в отношении вакцины. В центре этой стратегии лежит сотрудничество на уровне Евросоюза, чтобы каждое государство ЕС могло повысить свои шансы получить такую эффективную вакцину и гарантировать нашим гражданам эту вакцину в необходимом количестве и по приемлемой цене. Таким образом мы сможем избежать конкуренции между государствами союза и поддержим европейскую солидарность", — сказала она.
Президент ЕК подчеркнула, что комиссия, а также представители государств ЕС и фармацевтические компании "много недель совместно работали над этим общим подходом". "Мы должны действовать очень быстро, в этой борьбе каждый день имеет критическое значение", — подчеркнула она.
Глава ЕК напомнила, что ЕС активно способствует глобальному сотрудничеству в области разработки вакцины и лекарств от COVID-19, в особенности для обеспечения препаратами наиболее незащищенных стран.
По ее словам, Еврокомиссия продолжает работу над организацией 27 июня второй глобальной донорской конференции по сбору средств для общемировой разработки вакцин и лекарств от коронавируса и их последующего массового производства.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти восемь миллионов инфицированных, 434 тысячи из них умерли.
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