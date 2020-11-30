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Туризм
https://ria.ru/20201130/yaponiya-1586983193.html
Эксперты рассказали, как в Японии готовятся к приему туристов
Эксперты рассказали, как в Японии готовятся к приему туристов
Эксперты японского турбизнеса рассказали, как страна готовится к возобновлению приема путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:58
2020-11-30T17:58
аэропорты
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
южная корея
япония
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты японского турбизнеса рассказали, как страна готовится к возобновлению приема путешественников, сообщает АТОР.Специалист по проектам московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Роман Усков пояснил, какие изменения произошли в стране в связи с пандемией. Сейчас государство находится на 48 месте в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. С января по сентябрь 2020 года турпоток сократился на 84 процента, до четырех миллионов гостей. При этом с апреля по август он был практически нулевым, но с августа ситуация начала выправляться."Статистика въезда сентября гораздо более впечатляющая, нежели августа. Это связано с тем, что Япония поэтапно снимает ограничения на въезд для иностранных граждан. Пока речь идет о деловых путешественниках или резидентах Сингапура, Вьетнама, Тайваня, Южной Кореи. Недавно Япония возобновила авиасообщение еще и с Австралией и Китаем", — рассказал Усков.В ноябре были возобновлены рейсы из РФ. Россияне могут отправиться в Японию пока только с медицинскими целями или на учебу. Для посадки в самолет нужен отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не ранее трех дней назад. По прилету в Токио все гости в обязательном порядке еще раз сдают анализ.После того, как багаж в аэропорту будет получен, пассажир (даже транзитный, если он планирует выходить из здания аэропорта) на индивидуальном транспорте отправляется в отель для прохождения обязательного 14-дневного карантина.Деловые путешественники смогут покидать гостиницу на индивидуальном транспорте, но только для встреч, после них сразу нужно будет вернуться в номер.В аэропортах Японии соблюдаются все меры безопасности: установлены санитайзеры для рук, увеличена частота дезинфекции всех поверхностей (киоски саморегистрации, столы, стулья), соблюдается масочный режим, социальное дистанцирование. Также внедряются технологии будущего, которые должны минимизировать контакты между людьми. Например, в воздушной гавани Токио установлены бесконтактные киоски регистрации. Они оснащены датчиками, которые позволяют клиентам завершить процесс, не касаясь экрана.Ожидается, что власти Японии снимут часть ограничений для иностранных туристов, когда расширят возможности тестирования в аэропорту. Также будет введен в эксплуатацию госпиталь для иностранцев, строительство которого уже начато. Он создается специально для того, чтобы лечить зарубежных гостей от коронавируса.Японцы соблюдают новые правила — держат социальную дистанцию, носят маски. "В ресторанах запретили еду из общей посуды. Теперь, например, суши не подают на больших тарелках для компании", — рассказывает Усков.Во многих кафе появилось электронное меню, а гости отделены друг от друга перегородками. Во многих барах посетителям выдают бесплатные пластиковые защитные маски, трубочки к напиткам, а в караоке усилили звуковой диапазон, чтобы маска не заглушала голос поющего.Также изменились правила посещения Диснейленда в Токио. В парке пока не разрешены массовые мероприятия, сокращено в два раза максимальное число гостей. Они носят маски и проходят термометрию.
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аэропорты, туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, южная корея, япония, токио

Эксперты рассказали, как в Японии готовятся к приему туристов

17:58 30.11.2020
 
© Depositphotos / sepavoneКвартал Акихабара в Токио, Япония
Квартал Акихабара в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Depositphotos / sepavone
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты японского турбизнеса рассказали, как страна готовится к возобновлению приема путешественников, сообщает АТОР.
Специалист по проектам московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Роман Усков пояснил, какие изменения произошли в стране в связи с пандемией. Сейчас государство находится на 48 месте в мире по уровню заболеваемости коронавирусом.
С января по сентябрь 2020 года турпоток сократился на 84 процента, до четырех миллионов гостей. При этом с апреля по август он был практически нулевым, но с августа ситуация начала выправляться.
"Статистика въезда сентября гораздо более впечатляющая, нежели августа. Это связано с тем, что Япония поэтапно снимает ограничения на въезд для иностранных граждан. Пока речь идет о деловых путешественниках или резидентах Сингапура, Вьетнама, Тайваня, Южной Кореи. Недавно Япония возобновила авиасообщение еще и с Австралией и Китаем", — рассказал Усков.
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В ноябре были возобновлены рейсы из РФ. Россияне могут отправиться в Японию пока только с медицинскими целями или на учебу. Для посадки в самолет нужен отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не ранее трех дней назад. По прилету в Токио все гости в обязательном порядке еще раз сдают анализ.
После того, как багаж в аэропорту будет получен, пассажир (даже транзитный, если он планирует выходить из здания аэропорта) на индивидуальном транспорте отправляется в отель для прохождения обязательного 14-дневного карантина.
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В аэропортах Японии соблюдаются все меры безопасности: установлены санитайзеры для рук, увеличена частота дезинфекции всех поверхностей (киоски саморегистрации, столы, стулья), соблюдается масочный режим, социальное дистанцирование. Также внедряются технологии будущего, которые должны минимизировать контакты между людьми. Например, в воздушной гавани Токио установлены бесконтактные киоски регистрации. Они оснащены датчиками, которые позволяют клиентам завершить процесс, не касаясь экрана.
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Ожидается, что власти Японии снимут часть ограничений для иностранных туристов, когда расширят возможности тестирования в аэропорту. Также будет введен в эксплуатацию госпиталь для иностранцев, строительство которого уже начато. Он создается специально для того, чтобы лечить зарубежных гостей от коронавируса.
Японцы соблюдают новые правила — держат социальную дистанцию, носят маски. "В ресторанах запретили еду из общей посуды. Теперь, например, суши не подают на больших тарелках для компании", — рассказывает Усков.
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Во многих кафе появилось электронное меню, а гости отделены друг от друга перегородками. Во многих барах посетителям выдают бесплатные пластиковые защитные маски, трубочки к напиткам, а в караоке усилили звуковой диапазон, чтобы маска не заглушала голос поющего.
Также изменились правила посещения Диснейленда в Токио. В парке пока не разрешены массовые мероприятия, сокращено в два раза максимальное число гостей. Они носят маски и проходят термометрию.
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