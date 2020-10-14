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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579851583.html
Во Франции вводят комендантский час в ряде регионов из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:00
2020-10-14T23:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.Комендантский час будет действовать с 21:00 (22:00 мск) до 06:00 (07:00 мск) с субботы. Этот режим продлится четыре недели.Французский лидер подчеркнул, что комендантский час будет действовать в регионе <a href="http://ria.ru/location_le_de_France/" target="_blank" data-auto="true">Иль-де-Франс</a>, а также Лилле, <a href="http://ria.ru/location_Grenobl/" target="_blank" data-auto="true">Гренобле</a>, Лион, <a href="http://ria.ru/location_Marseille/" target="_blank" data-auto="true">Марсель</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rouen/" target="_blank" data-auto="true">Руан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sent-EHten/" target="_blank" data-auto="true">Сент-Этьен</a>, <a href="http://ria.ru/location_Montpellier/" target="_blank" data-auto="true">Монпелье</a>, Тулузе.Также Макрон заявил о второй волне эпидемии коронавируса, при этом подчеркнул, что контроль ситуации не потерян.Эпидемическая ситуация во Франции ухудшается с августа. В субботу, 10 октября, во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом — более 26 тысяч за сутки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Когда мест в российских больницах для новых Covid-19 пациентов вообще не останется, авось и Кремль проснётся: начнут повально штрафовать за неношение масок, позакрывают бары, рестораны и кинотеатры и тд. Пока же слышны одни озабоченности и рекомендации. А нужно жестко действовать.
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франция
РИА Новости
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции вводят комендантский час в ряде регионов из-за коронавируса

21:00 14.10.2020 (обновлено: 23:52 14.10.2020)
 
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.
Комендантский час будет действовать с 21:00 (22:00 мск) до 06:00 (07:00 мск) с субботы. Этот режим продлится четыре недели.
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"Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой", — сказал Макрон в интервью французским телеканалам.

Французский лидер подчеркнул, что комендантский час будет действовать в регионе Иль-де-Франс, а также Лилле, Гренобле, Лион, Марсель, Руан, Сент-Этьен, Монпелье, Тулузе.
Также Макрон заявил о второй волне эпидемии коронавируса, при этом подчеркнул, что контроль ситуации не потерян.

"Мы не потеряли контроль. Мы находимся в ситуации, которая нас беспокоит. Но мы сделали выводы из первой волны эпидемии", — сказал Макрон в эфире французских телеканалов.

"Фактически вирус, с которым мы знакомы теперь уже на протяжении восьми месяцев, возвращается. Мы находимся в ситуации, которую часто называют второй волной", — отметил французский лидер.

Эпидемическая ситуация во Франции ухудшается с августа. В субботу, 10 октября, во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом — более 26 тысяч за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
 
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