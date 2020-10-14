https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579851583.html

Во Франции вводят комендантский час в ряде регионов из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T21:00

2020-10-14T21:00

2020-10-14T23:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.Комендантский час будет действовать с 21:00 (22:00 мск) до 06:00 (07:00 мск) с субботы. Этот режим продлится четыре недели.Французский лидер подчеркнул, что комендантский час будет действовать в регионе <a href="http://ria.ru/location_le_de_France/" target="_blank" data-auto="true">Иль-де-Франс</a>, а также Лилле, <a href="http://ria.ru/location_Grenobl/" target="_blank" data-auto="true">Гренобле</a>, Лион, <a href="http://ria.ru/location_Marseille/" target="_blank" data-auto="true">Марсель</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rouen/" target="_blank" data-auto="true">Руан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sent-EHten/" target="_blank" data-auto="true">Сент-Этьен</a>, <a href="http://ria.ru/location_Montpellier/" target="_blank" data-auto="true">Монпелье</a>, Тулузе.Также Макрон заявил о второй волне эпидемии коронавируса, при этом подчеркнул, что контроль ситуации не потерян.Эпидемическая ситуация во Франции ухудшается с августа. В субботу, 10 октября, во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом — более 26 тысяч за сутки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

yankelevich.sasha Когда мест в российских больницах для новых Covid-19 пациентов вообще не останется, авось и Кремль проснётся: начнут повально штрафовать за неношение масок, позакрывают бары, рестораны и кинотеатры и тд. Пока же слышны одни озабоченности и рекомендации. А нужно жестко действовать. 21

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франция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире