https://ria.ru/20201224/lokdaun-1590717894.html

В Италии вступил в силу частичный "рождественский" локдаун

В Италии вступил в силу частичный "рождественский" локдаун

Италия встречает Рождество с временным ужесточением мер против распространения коронавирусной инфекции, их действие продлится с 24 декабря до 6 января. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:41

2020-12-24T12:41

2020-12-24T12:42

туризм

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италия

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РИМ, 24 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Италия встречает Рождество с временным ужесточением мер против распространения коронавирусной инфекции, их действие продлится с 24 декабря до 6 января.В этот двухнедельный период в стране вводятся ограничения на свободное передвижение между регионами, отдельными городами и даже внутри собственного населенного пункта. Исключения составляют поездки по работе, возвращение домой, крайние обстоятельства и состояние здоровья. При этом в сравнении с весенним локдауном итальянцам разрешено посещать друзей, даже живущих в соседнем городе: для этого можно выходить только вдвоем (не считая детей до 14 лет), а подобные поездки следует совершать только один раз в день.На практике помимо посещения друзей выход из дома становится возможен для пробежки в одиночку, выгула собаки и покупки продуктов.В стране по-прежнему действует обязательное ношение масок на открытом воздухе и комендантский час с 10 вечера до 5 утра. Ранее в ночь на первое января его продлили до 7 утра.Наиболее суровые ограничения будут действительны десять дней: с 24 по 27 декабря, 31 декабря и 1, 2, 3, 5 и 6 января. Согласно правилам так называемой "красной" зоны, в стране будут закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров и услуг первой необходимости. В их число прежде всего вошли супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, табачные лавки, газетные киоски, а также парикмахерские и прачечные.В остальные дни предусмотрено частичное ослабление мер – на территории Италии будут действовать правила "оранжевой" зоны, что позволит открыться обычным магазинам, а гражданам беспрепятственно перемещаться в пределах собственного города. Бары и рестораны при этом в обоих случаях смогут работать с доставкой на дом и навынос – и то только до 10 вечера.Вместе с тем, последний правительственный декрет не содержит запретов относительно празднования Рождества дома и крупных застолий с друзьями и родственникам. Власти лишь рекомендуют проводить праздники в узком кругу с семьи, принимая максимум двух гостей за раз.По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 1 миллион 991 тысячу, свыше 1 миллиона 322 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 70 395 человек. За последние сутки в стране число выявленных случаев инфицирования достигло 14,5 тысячи, скончались 553 больных. По мнению медицинских экспертов, эпидемическая ситуация в Италии постепенно улучшается.Соотношение числа сделанных тестов и новых выявленных случаев заражения составило 8,3%. В середине ноября оно превышало 17%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/lokdaun-1590147095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/ssha-1590098142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус covid-19, италия, в мире