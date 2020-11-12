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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/karantin-1584382696.html
Премьер Франции назвал сроки смягчения карантина
Премьер Франции назвал сроки смягчения карантина
Власти Франция рассчитывают ввести первые смягчения правил карантина после 1 декабря, но они будут касаться лишь магазинов, новые послабления могут быть введены РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:06
2020-11-12T22:06
распространение нового коронавируса
жан кастекс
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Франция рассчитывают ввести первые смягчения правил карантина после 1 декабря, но они будут касаться лишь магазинов, новые послабления могут быть введены к рождественским праздникам, сказал премьер-министр страны Жан Кастекс.На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома. В этот раз руководство Франции приняло решение не закрывать школы и колледжи."Первые послабления могут быть введены с 1 декабря. Но они будут строго ограничены магазинами, которые мы должны были закрыть с началом карантина. Их открытие может рассматриваться только при условии усиления санитарного протокола", - сказал Кастекс на пресс-конференции в четверг.Вместе с тем он отметил, что послабления не будут касаться других заведений, принимающих публику, в том числе баров, ресторанов, спортзалов, где существуют высокий риск заражения."Наша цель состоит в том, чтобы ввести новое смягчение правил к рождественским каникулам, чтобы французы могли провести праздники в кругу семьи", - подчеркнул глава правительства.Он пояснил, что правила перемещения, введенные на фоне COVID-19, не изменятся в стране с 1 декабря. Таким образом, после 1 декабря французы по-прежнему должны будут выходить на улицу со свидетельством, в котором указаны причины их передвижения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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Новости
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жан кастекс, коронавирус covid-19, франция, в мире

Премьер Франции назвал сроки смягчения карантина

22:06 12.11.2020
 
© AP Photo / Michel SpinglerМужчина развешивает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция
Мужчина развешивает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Michel Spingler
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Франция рассчитывают ввести первые смягчения правил карантина после 1 декабря, но они будут касаться лишь магазинов, новые послабления могут быть введены к рождественским праздникам, сказал премьер-министр страны Жан Кастекс.
На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома. В этот раз руководство Франции приняло решение не закрывать школы и колледжи.
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"Первые послабления могут быть введены с 1 декабря. Но они будут строго ограничены магазинами, которые мы должны были закрыть с началом карантина. Их открытие может рассматриваться только при условии усиления санитарного протокола", - сказал Кастекс на пресс-конференции в четверг.
Вместе с тем он отметил, что послабления не будут касаться других заведений, принимающих публику, в том числе баров, ресторанов, спортзалов, где существуют высокий риск заражения.
"Наша цель состоит в том, чтобы ввести новое смягчение правил к рождественским каникулам, чтобы французы могли провести праздники в кругу семьи", - подчеркнул глава правительства.
Он пояснил, что правила перемещения, введенные на фоне COVID-19, не изменятся в стране с 1 декабря. Таким образом, после 1 декабря французы по-прежнему должны будут выходить на улицу со свидетельством, в котором указаны причины их передвижения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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