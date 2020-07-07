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В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Власти Сербии приняли решение вернуться к практике комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил во вторник президент Сербии Александр... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:09
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коронавирус covid-19, сербия, в мире

В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19

19:12 07.07.2020 (обновлено: 23:09 07.07.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийские военные специалисты в Белграде
Российские военные специалисты в Белграде
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
БЕЛГРАД, 7 июл — РИА Новости. Власти Сербии приняли решение вернуться к практике комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.
"С пятницы по понедельник введем длительный комендантский час", — сообщил Вучич.
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Кроме того, по его словам, со среды запрещается собираться более пяти человек как в помещении, так и на улице.
Президент сообщил, что в данный момент всего около четырех тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены.
В ответ на просьбу журналистов уточнить продолжительность ограничительных мер Вучич подчеркнул, что решение об этом должен принимать Национальный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом.
"О том, когда будут введены меры, скажет кризисный штаб. Должно случиться чудо, чтобы не пришлось их применять: если ситуация значительно улучшится в ближайшие два дня, во что я не верю. Рассчитывайте на запрет передвижения с пятницы, вероятно, 18:00 до пяти утра понедельника. Лично я хотел бы, чтобы это действовало по всей Сербии", — отметил Вучич.
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В своем обращении сербский лидер также дал понять, что будет обеспечена возможность выхода на улицы для владельцев домашних животных, матерей с детьми и пенсионеров.
Сербия в середине марта вводила режим ЧП и комендантский час из-за коронавируса. После постепенного снижения количества заболевших эти меры были отменены 6 мая.
Как сообщило во вторник Министерство здравоохранения, в Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии. Тем самым количество жертв достигло 330 человек, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияВ мире
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