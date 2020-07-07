В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19

БЕЛГРАД, 7 июл — РИА Новости. Власти Власти Сербии приняли решение вернуться к практике комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.

"С пятницы по понедельник введем длительный комендантский час", — сообщил Вучич.

Кроме того, по его словам, со среды запрещается собираться более пяти человек как в помещении, так и на улице.

Президент сообщил, что в данный момент всего около четырех тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены.

В ответ на просьбу журналистов уточнить продолжительность ограничительных мер Вучич подчеркнул, что решение об этом должен принимать Национальный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом.

"О том, когда будут введены меры, скажет кризисный штаб. Должно случиться чудо, чтобы не пришлось их применять: если ситуация значительно улучшится в ближайшие два дня, во что я не верю. Рассчитывайте на запрет передвижения с пятницы, вероятно, 18:00 до пяти утра понедельника. Лично я хотел бы, чтобы это действовало по всей Сербии", — отметил Вучич.

В своем обращении сербский лидер также дал понять, что будет обеспечена возможность выхода на улицы для владельцев домашних животных, матерей с детьми и пенсионеров.

Сербия в середине марта вводила режим ЧП и комендантский час из-за коронавируса. После постепенного снижения количества заболевших эти меры были отменены 6 мая.

Как сообщило во вторник Министерство здравоохранения, в Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии. Тем самым количество жертв достигло 330 человек, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.