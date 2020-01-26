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Власти Китая из-за вируса рекомендовали продлить каникулы
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РИА Новости

Власти Китая из-за вируса рекомендовали продлить каникулы

15:44 26.01.2020
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© REUTERS / Macao SAR Health BureauТепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
© REUTERS / Macao SAR Health Bureau
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Власти Китая распорядились на всех уровнях разработать план действия по борьбе с распространением коронавируса после официального окончания новогодних каникул (30 января), если это целесообразно, следует продлить каникулы и перейти на удаленный режим работы.
Решение было принято в воскресенье в ходе заседания руководящей группы ЦК КПК по контролю ситуации с новым типом коронавируса, которое провел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
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"Следует как можно раньше подготовить план мер по обеспечению профилактики и контроля распространения коронавируса после новогодних каникул, предпринять целесообразные меры по продлению каникул, скорректировать время начала школьных занятий, поддержать режим удаленной работы, сократить передвижения сотрудников", - говорится в заявлении по итогам заседания.
Ранее власти китайской столицы сообщили, что продлят каникулы в детских садах, школах и университетах. Власти провинции Шаньдун строго запретили начинать учебный семестр преждевременно и устраивать какие-либо культурно-развлекательные мероприятия для детей, а также распорядились подготовить план о продлении новогодних каникул во всех учебных заведениях в соответствии с развитием ситуации с распространением заболевания.
Комитет по вопросам образования Шанхая сообщил, что занятия в начальных и средних школах, детсадах не начнутся раньше 17 февраля, также следует отменить все образовательные и культурные мероприятия, соревнования, кружки и дополнительные уроки.
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