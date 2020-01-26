Власти Китая из-за вируса рекомендовали продлить каникулы

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Власти Власти Китая распорядились на всех уровнях разработать план действия по борьбе с распространением коронавируса после официального окончания новогодних каникул (30 января), если это целесообразно, следует продлить каникулы и перейти на удаленный режим работы.

Решение было принято в воскресенье в ходе заседания руководящей группы ЦК КПК по контролю ситуации с новым типом коронавируса, которое провел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Следует как можно раньше подготовить план мер по обеспечению профилактики и контроля распространения коронавируса после новогодних каникул, предпринять целесообразные меры по продлению каникул, скорректировать время начала школьных занятий, поддержать режим удаленной работы, сократить передвижения сотрудников", - говорится в заявлении по итогам заседания.

Ранее власти китайской столицы сообщили, что продлят каникулы в детских садах, школах и университетах. Власти провинции Шаньдун строго запретили начинать учебный семестр преждевременно и устраивать какие-либо культурно-развлекательные мероприятия для детей, а также распорядились подготовить план о продлении новогодних каникул во всех учебных заведениях в соответствии с развитием ситуации с распространением заболевания.