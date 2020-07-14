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Италия продлит меры по борьбе с коронавирусом
Итальянское правительство намерено продлить действующие меры по предотвращения распространения коронавирусной инфекции до 31 июля, заявил глава минздрава... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:34
2020-07-14T18:34
распространение нового коронавируса
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, италия, в мире
РИМ, 14 июл – РИА Новости, Александр Логунов.
Итальянское правительство намерено продлить действующие меры по предотвращения распространения коронавирусной инфекции
до 31 июля, заявил глава минздрава Роберто Сперанца.
"Чтобы сосуществовать с вирусом до появления вакцины, чтобы запустить все двигатели нашей экономики, чтобы противостоять серьезным социальным проблемам, которые, как мы видим, растут в нашей стране, мы не должны отступать ни на миллиметр от профилактических мер. В соответствии с этим правительство намерено принять новый указ о продлении мер, действующих в настоящее время, до 31 июля", - сказал он, выступая в Сенате итальянского парламента.
По его словам, в число этих мер входит необходимость носить маски в закрытых помещениях, соблюдать протоколы безопасности на рабочих местах, запрет на массовые скопления людей и наказание для нарушителей карантина.
Кроме того, в силе остается запрет на въезд для приезжающих из стран вне Шенгенской зоны и из-за пределов Евросоюза
. На минувшей неделе Сперанца ввел временный запрет на въезд в Италию
людей из 13 государств с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
Выступая перед парламентариями, Сперанца подчеркнул, что Совет министров страны не принял никакого решений относительно продления режима чрезвычайного положения, который истекает в конец июля. Он был введен 31 января после выявления в стране первых случаев заражения.
По состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 243 тысячи, 195 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 984 человек. В последние дни число зараженных находится в среднем на уровне 200 случаев в сутки. В больницах остаются около 700 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.