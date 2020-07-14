Италия продлит меры по борьбе с коронавирусом

РИМ, 14 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское правительство намерено продлить действующие меры по предотвращения распространения Итальянское правительство намерено продлить действующие меры по предотвращения распространения коронавирусной инфекции до 31 июля, заявил глава минздрава Роберто Сперанца.

"Чтобы сосуществовать с вирусом до появления вакцины, чтобы запустить все двигатели нашей экономики, чтобы противостоять серьезным социальным проблемам, которые, как мы видим, растут в нашей стране, мы не должны отступать ни на миллиметр от профилактических мер. В соответствии с этим правительство намерено принять новый указ о продлении мер, действующих в настоящее время, до 31 июля", - сказал он, выступая в Сенате итальянского парламента.

По его словам, в число этих мер входит необходимость носить маски в закрытых помещениях, соблюдать протоколы безопасности на рабочих местах, запрет на массовые скопления людей и наказание для нарушителей карантина.

Кроме того, в силе остается запрет на въезд для приезжающих из стран вне Шенгенской зоны и из-за пределов Евросоюза . На минувшей неделе Сперанца ввел временный запрет на въезд в Италию людей из 13 государств с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

Выступая перед парламентариями, Сперанца подчеркнул, что Совет министров страны не принял никакого решений относительно продления режима чрезвычайного положения, который истекает в конец июля. Он был введен 31 января после выявления в стране первых случаев заражения.

По состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 243 тысячи, 195 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 984 человек. В последние дни число зараженных находится в среднем на уровне 200 случаев в сутки. В больницах остаются около 700 пациентов.