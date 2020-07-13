Не менее 825 тысяч школьников в Калифорнии перейдут на онлайн-обучение

Как отмечает газета, на округ Лос-Анджелес приходится около трети всех случаев COVID-19 в штате Калифорния, а в округе Сан-Диего за прошедшую неделю произошло не менее 18 вспышек коронавируса. Суперинтендант школьного округа Лос-Анджелеса Остин Бойтнер отметил, что необходимо не дать школам превратиться в "чашку Петри".

Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство так и осталось закрытыми до конца учебного года. Будут ли открыты заведения к новому учебному году или будет продолжено дистанционное обучение, пока неизвестно. Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов.