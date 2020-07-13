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Не менее 825 тысяч школьников в Калифорнии перейдут на онлайн-обучение
Объединенные школьные округа Лос-Анджелеса и Сан-Диего - крупнейшие в штате Калифорния и объединяющие около 825 тысяч учеников - заявили в понедельник, что... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:03
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дональд трамп, лос-анджелес, сан-диего, сша, в мире

Не менее 825 тысяч школьников в Калифорнии перейдут на онлайн-обучение

23:03 13.07.2020
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© Fotolia / leekrisШкольный автобус в США
Школьный автобус в США
© Fotolia / leekris
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Объединенные школьные округа Лос-Анджелеса и Сан-Диего - крупнейшие в штате Калифорния и объединяющие около 825 тысяч учеников - заявили в понедельник, что осенью их школы полностью перейдут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, сообщило издание New York Times.
Таким образом, руководство указанных школьных округов отказалось от возможности хотя бы частичного возвращения детей в учебные заведения, которые откроются в августе.
Как отмечает газета, на округ Лос-Анджелес приходится около трети всех случаев COVID-19 в штате Калифорния, а в округе Сан-Диего за прошедшую неделю произошло не менее 18 вспышек коронавируса. Суперинтендант школьного округа Лос-Анджелеса Остин Бойтнер отметил, что необходимо не дать школам превратиться в "чашку Петри".
Президент США Дональд Трамп уже неоднократно призывал открыть школы к предстоящему учебному году, а также критиковал дистанционное обучение, называя его "ужасным" по сравнению с очной формой. Трамп также обещал оказывать давление на губернаторов по вопросу открытия школ.
Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство так и осталось закрытыми до конца учебного года. Будут ли открыты заведения к новому учебному году или будет продолжено дистанционное обучение, пока неизвестно. Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов.
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