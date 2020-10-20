https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580670953.html

В Баварии впервые с весны ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

Власти района немецкой федеральной земли Бавария Берхтесгаденер-Ланд со вторника ввели жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, это... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:47

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<strong>БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Власти района немецкой федеральной земли <a href="http://ria.ru/location_Bavaria/" target="_blank" data-auto="true">Бавария</a> Берхтесгаденер-Ланд со вторника ввели жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, это произошло впервые с начала второй волны пандемии в стране.Правила вступают в силу с 14.00 (15.00 мск) во вторник и будут действовать две недели. Официально власти района заявляют, что строгие ограничения вводятся, чтобы избежать локдауна - полного прекращения общественной жизни с ограничениями по возможности покидать жилище. Но накануне премьер-министр Баварии <a href="http://ria.ru/person_Markus_Zeder/" target="_blank" data-auto="true">Маркус Зёдер</a>, анонсируя введение новых мер, заявил, что они "соответствуют локдауну".В соответствии распоряжением властей района, "физические контакты должны быть сведены к абсолютно необходимому минимуму". В частности, покидать жилье можно "по уважительной причине", в том числе для похода на работу, за покупками, для занятия спортом (при этом не допускаются групповые спортивные занятия), для прогулок с детьми или другими опекаемыми лицами, в том числе домашними животными, для получения медицинских услуг, для посещения родственников, в том числе для посещения похорон, которые должны проводиться в узком семейном кругу.Кроме того, запрещены все общественные мероприятия, для религиозных собраний возможны исключения, для этого организаторы или руководство религиозных учреждений должны показать, что на них обеспечиваются меры инфекционной безопасности. Многим предприятиям предписано закрыться на это время, в частности клубам, музеям, кинотеатрам, саунам и другим местам досуга. Заведения общепита могут работать только путем доставки еды или ее продажи на вынос, после 20.00 они должны также закрываться.Школы и детские сады также прекращают работу, расширяется число мест, где необходимо ношение масок, помимо магазинов и общественного транспорта, власти района обнародовали карты улиц и общественных мест, где с 6.00 до 23.00 необходимо носить маски. Наказание за нарушение нового распоряжения властей может составить до 25 тысяч евро штрафа.Подобные ограничения в стране вводятся впервые с лета, когда после первой волны марта-апреля в стране отмечались локальные вспышки, с начала роста числа новых случаев по всей стране в сентябре-октябре ряд районов и городов <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> достигли уровня заболеваемости, который предписывать вводить новые ограничения. Так, в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> с начала октября ограничили работу общепита и клубов, им запрещается работать после 23.00, но такие жесткие ограничения, как в Берхтесгаденер-Ланд, на уровне округа текущей осенью вводятся впервые.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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