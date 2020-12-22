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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/kitay-1590379087.html
Эксперт рассказал, как Китай справился с пандемией COVID-19
Эксперт рассказал, как Китай справился с пандемией COVID-19
Председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский рассказал, за счет чего Китаю удалось успешно... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:26
2020-12-22T13:26
распространение нового коронавируса
юрий тавровский
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
хубэй
ухань
сша
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский рассказал, за счет чего Китаю удалось успешно справиться с пандемией COVID-19 и восстановить рост экономики.Как отметил эксперт, уже в апреле 2020 года в Ухане, где впервые был зафиксирован вирус, стали работать некоторые предприятия.Как сказал Тавровский, за границей сначала говорили о диктаторских методах борьбы с пандемией и нарушениях прав человека при борьбе с коронавирусом, однако затем другие страны сами стали копировать опыт Китая, но не целиком и с задержками, что снизило эффективность предпринимаемых мер."Решительность китайских властей дополнялась дисциплинированностью всего китайского общества. Люди доверяли начальству. Ставка на сбережение людей оказалась не только гуманной, но и оправданной экономически. Люди ведь зарабатывают деньги, тратят деньги, приумножают деньги. И власти КНР не пожалели свою накопленную кубышку. С первых дней "пожар" стали тушить, в том числе деньгами. Субсидии из центра молниеносно получила провинция Хубэй (в провинции расположен город Ухань, где впервые зафиксирован COVID - ред.). Затем компенсировали потери и другим провинциям: на медицину, на субсидии бизнесу, на точечные выплаты самым бедным, быстро снизили налоги среднему и малому бизнесу", - пояснил он.Как пояснил эксперт, с января по июль правительство КНР оказало помощь малому и микробизнесу в размере 2,2 триллиона юаней (около 336 миллиардов долларов США).По словам Тавровского, в некоторых городах и на предприятиях раздавали бесплатные ваучеры на продукты и товары первой необходимости.Эпидемиологическая ситуация в Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы. В то же время в последние дни в нескольких городах страны были выявлены местные случаи заражения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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юрий тавровский, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, хубэй, ухань, сша

Эксперт рассказал, как Китай справился с пандемией COVID-19

13:26 22.12.2020
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкМужчина проходит тестирование на коронавирус в общественном центре тестирования в Гонконге
Мужчина проходит тестирование на коронавирус в общественном центре тестирования в Гонконге - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский рассказал, за счет чего Китаю удалось успешно справиться с пандемией COVID-19 и восстановить рост экономики.
"Я думаю, что в Китае с самого начала выбрали правильную стратегию. Был брошен лозунг "люди важнее денег". За красивым словом последовало решительное дело, не было колебаний, противоречивых указаний, с расходами (на борьбу с вирусом) тоже не считались. Разорвали некоторые важнейшие цепочки производства и транспорта, остановили предприятия и учебные заведения", - сказал Тавровский в ходе вебинара, организованного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития.
Как отметил эксперт, уже в апреле 2020 года в Ухане, где впервые был зафиксирован вирус, стали работать некоторые предприятия.
Как сказал Тавровский, за границей сначала говорили о диктаторских методах борьбы с пандемией и нарушениях прав человека при борьбе с коронавирусом, однако затем другие страны сами стали копировать опыт Китая, но не целиком и с задержками, что снизило эффективность предпринимаемых мер.
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"Решительность китайских властей дополнялась дисциплинированностью всего китайского общества. Люди доверяли начальству. Ставка на сбережение людей оказалась не только гуманной, но и оправданной экономически. Люди ведь зарабатывают деньги, тратят деньги, приумножают деньги. И власти КНР не пожалели свою накопленную кубышку. С первых дней "пожар" стали тушить, в том числе деньгами. Субсидии из центра молниеносно получила провинция Хубэй (в провинции расположен город Ухань, где впервые зафиксирован COVID - ред.). Затем компенсировали потери и другим провинциям: на медицину, на субсидии бизнесу, на точечные выплаты самым бедным, быстро снизили налоги среднему и малому бизнесу", - пояснил он.
Как пояснил эксперт, с января по июль правительство КНР оказало помощь малому и микробизнесу в размере 2,2 триллиона юаней (около 336 миллиардов долларов США).
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По словам Тавровского, в некоторых городах и на предприятиях раздавали бесплатные ваучеры на продукты и товары первой необходимости.
"В результате число потребителей стало восстанавливаться, рынок заработал, производство стало восстанавливаться. В нормальном режиме сейчас работают свыше 90% всех предприятий. Стали быстро расти экспорт и импорт", - добавил он. При этом эксперт сказал, что до финального восстановления экономики КНР еще далеко.
Эпидемиологическая ситуация в Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы. В то же время в последние дни в нескольких городах страны были выявлены местные случаи заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЮрий ТавровскийРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияХубэйУханьСША
 
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