Эксперт рассказал, как Китай справился с пандемией COVID-19
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкМужчина проходит тестирование на коронавирус в общественном центре тестирования в Гонконге
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский рассказал, за счет чего Китаю удалось успешно справиться с пандемией COVID-19 и восстановить рост экономики.
"Я думаю, что в Китае с самого начала выбрали правильную стратегию. Был брошен лозунг "люди важнее денег". За красивым словом последовало решительное дело, не было колебаний, противоречивых указаний, с расходами (на борьбу с вирусом) тоже не считались. Разорвали некоторые важнейшие цепочки производства и транспорта, остановили предприятия и учебные заведения", - сказал Тавровский в ходе вебинара, организованного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития.
Как отметил эксперт, уже в апреле 2020 года в Ухане, где впервые был зафиксирован вирус, стали работать некоторые предприятия.
Как сказал Тавровский, за границей сначала говорили о диктаторских методах борьбы с пандемией и нарушениях прав человека при борьбе с коронавирусом, однако затем другие страны сами стали копировать опыт Китая, но не целиком и с задержками, что снизило эффективность предпринимаемых мер.
"Решительность китайских властей дополнялась дисциплинированностью всего китайского общества. Люди доверяли начальству. Ставка на сбережение людей оказалась не только гуманной, но и оправданной экономически. Люди ведь зарабатывают деньги, тратят деньги, приумножают деньги. И власти КНР не пожалели свою накопленную кубышку. С первых дней "пожар" стали тушить, в том числе деньгами. Субсидии из центра молниеносно получила провинция Хубэй (в провинции расположен город Ухань, где впервые зафиксирован COVID - ред.). Затем компенсировали потери и другим провинциям: на медицину, на субсидии бизнесу, на точечные выплаты самым бедным, быстро снизили налоги среднему и малому бизнесу", - пояснил он.
Как пояснил эксперт, с января по июль правительство КНР оказало помощь малому и микробизнесу в размере 2,2 триллиона юаней (около 336 миллиардов долларов США).
По словам Тавровского, в некоторых городах и на предприятиях раздавали бесплатные ваучеры на продукты и товары первой необходимости.
"В результате число потребителей стало восстанавливаться, рынок заработал, производство стало восстанавливаться. В нормальном режиме сейчас работают свыше 90% всех предприятий. Стали быстро расти экспорт и импорт", - добавил он. При этом эксперт сказал, что до финального восстановления экономики КНР еще далеко.
Эпидемиологическая ситуация в Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы. В то же время в последние дни в нескольких городах страны были выявлены местные случаи заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.