https://ria.ru/20201222/kitay-1590379087.html

Эксперт рассказал, как Китай справился с пандемией COVID-19

Эксперт рассказал, как Китай справился с пандемией COVID-19

Председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский рассказал, за счет чего Китаю удалось успешно... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:26

2020-12-22T13:26

2020-12-22T13:26

распространение нового коронавируса

юрий тавровский

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

хубэй

ухань

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский рассказал, за счет чего Китаю удалось успешно справиться с пандемией COVID-19 и восстановить рост экономики.Как отметил эксперт, уже в апреле 2020 года в Ухане, где впервые был зафиксирован вирус, стали работать некоторые предприятия.Как сказал Тавровский, за границей сначала говорили о диктаторских методах борьбы с пандемией и нарушениях прав человека при борьбе с коронавирусом, однако затем другие страны сами стали копировать опыт Китая, но не целиком и с задержками, что снизило эффективность предпринимаемых мер."Решительность китайских властей дополнялась дисциплинированностью всего китайского общества. Люди доверяли начальству. Ставка на сбережение людей оказалась не только гуманной, но и оправданной экономически. Люди ведь зарабатывают деньги, тратят деньги, приумножают деньги. И власти КНР не пожалели свою накопленную кубышку. С первых дней "пожар" стали тушить, в том числе деньгами. Субсидии из центра молниеносно получила провинция Хубэй (в провинции расположен город Ухань, где впервые зафиксирован COVID - ред.). Затем компенсировали потери и другим провинциям: на медицину, на субсидии бизнесу, на точечные выплаты самым бедным, быстро снизили налоги среднему и малому бизнесу", - пояснил он.Как пояснил эксперт, с января по июль правительство КНР оказало помощь малому и микробизнесу в размере 2,2 триллиона юаней (около 336 миллиардов долларов США).По словам Тавровского, в некоторых городах и на предприятиях раздавали бесплатные ваучеры на продукты и товары первой необходимости.Эпидемиологическая ситуация в Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы. В то же время в последние дни в нескольких городах страны были выявлены местные случаи заражения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/investitsii-1590173386.html

https://ria.ru/20201219/maska-1590004558.html

хубэй

ухань

сша

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юрий тавровский, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, хубэй, ухань, сша