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https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578448100.html
Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до 31 января
Правительство Италии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 января 2021 года, сообщил во вторник министр... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:23
2020-10-06T15:25
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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<strong>РИМ, 6 окт - РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 января 2021 года, сообщил во вторник министр здравоохранения Роберто Сперанца."Результаты достигаются день за днем, курс должен быть на осмотрительность и осторожность. Поэтому полагаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января. Считаю, что это полностью соответствует тому эпидемиологическому периоду, который мы переживаем", - заявил министр, выступая в Сенате национального парламента с сообщением о ситуации в стране в связи с пандемией.Ранее во вторник Сперанца выступил в Палате депутатов, где представил основные положения нового правительственного декрета, касающегося мер по борьбе COVID-19, который предполагается одобрить в среду. Министр, в частности, предложил ввести обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе в целях сдерживания распространения коронавируса.Постановление о введении на полгода режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января после выявления первых случаев заболевания COVID-19 среди иностранных туристов на национальной территории. 31 июля данный режим был продлен до 15 октября.Ссылаясь на мнение членов специального Научно-технического комитета, созданного в Италии в связи с пандемией, правительство указывает, что коронавирус продолжает циркулировать по всей стране, и это требует принятия быстрых и эффективных решений, а также действия специальных структур, занимающихся борьбой с COVID-19.При режиме ЧС все основные решения, связанные со сдерживанием распространения коронавируса и преодолением последствий пандемии, принимаются правительством Италии без утверждения в парламенте. По этой причине партии парламентской оппозиции неоднократно выступали против продления чрезвычайной ситуации.С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. С 4 мая итальянские власти объявили о начале так называемой "фазы 2", в рамках которой возобновили работу строительные и производственные предприятия, а также учреждения оптовой торговли. 18 мая ограничительные меры на Апеннинах были заметно ослаблены: открылись магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, рестораны, бары, многие музеи и учреждения культуры. С 3 июня Италия вступила в "фазу 3", что ознаменовалось восстановлением режима свободного передвижения по всей национальной территории и открытием границ для граждан других стран ЕС и Великобритании.В пятницу Высший институт здравоохранения Италии (ISS) обнародовал данные очередного мониторингового исследования за период с 21 по 27 сентября. Согласно этой информации, коэффициент распространения инфекции Rt составляет в стране 1,01. В 12 итальянских областях данный показатель на этой неделе превышал единицу.По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 327 тысяч, около 233 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 36 002 человека. В больницах сейчас находятся почти 3,5 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии - 323 человека.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200411/1569903345.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, италия, в мире

Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до 31 января

15:23 06.10.2020 (обновлено: 15:25 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Джорджио Пероттино / Перейти в фотобанкПродавец цветов на одной из улиц в Турине
Продавец цветов на одной из улиц в Турине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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РИМ, 6 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Правительство Италии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 января 2021 года, сообщил во вторник министр здравоохранения Роберто Сперанца.
"Результаты достигаются день за днем, курс должен быть на осмотрительность и осторожность. Поэтому полагаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января. Считаю, что это полностью соответствует тому эпидемиологическому периоду, который мы переживаем", - заявил министр, выступая в Сенате национального парламента с сообщением о ситуации в стране в связи с пандемией.
Ранее во вторник Сперанца выступил в Палате депутатов, где представил основные положения нового правительственного декрета, касающегося мер по борьбе COVID-19, который предполагается одобрить в среду. Министр, в частности, предложил ввести обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе в целях сдерживания распространения коронавируса.
Постановление о введении на полгода режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января после выявления первых случаев заболевания COVID-19 среди иностранных туристов на национальной территории. 31 июля данный режим был продлен до 15 октября.
Ссылаясь на мнение членов специального Научно-технического комитета, созданного в Италии в связи с пандемией, правительство указывает, что коронавирус продолжает циркулировать по всей стране, и это требует принятия быстрых и эффективных решений, а также действия специальных структур, занимающихся борьбой с COVID-19.
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При режиме ЧС все основные решения, связанные со сдерживанием распространения коронавируса и преодолением последствий пандемии, принимаются правительством Италии без утверждения в парламенте. По этой причине партии парламентской оппозиции неоднократно выступали против продления чрезвычайной ситуации.
С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. С 4 мая итальянские власти объявили о начале так называемой "фазы 2", в рамках которой возобновили работу строительные и производственные предприятия, а также учреждения оптовой торговли. 18 мая ограничительные меры на Апеннинах были заметно ослаблены: открылись магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, рестораны, бары, многие музеи и учреждения культуры. С 3 июня Италия вступила в "фазу 3", что ознаменовалось восстановлением режима свободного передвижения по всей национальной территории и открытием границ для граждан других стран ЕС и Великобритании.
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В пятницу Высший институт здравоохранения Италии (ISS) обнародовал данные очередного мониторингового исследования за период с 21 по 27 сентября. Согласно этой информации, коэффициент распространения инфекции Rt составляет в стране 1,01. В 12 итальянских областях данный показатель на этой неделе превышал единицу.
По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 327 тысяч, около 233 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 36 002 человека. В больницах сейчас находятся почти 3,5 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии - 323 человека.
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