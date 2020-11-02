https://ria.ru/20201102/izrail-1582697817.html
Израиль постепенно выходит из карантина, открываются парки
Израиль постепенно выходит из карантина, открываются парки
В Израиле начался второй этап выхода из карантина: открываются парки и гостевые комплексы, сообщает Министерство туризма страны. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:43
2020-11-02T17:43
2020-11-02T17:43
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Израиле начался второй этап выхода из карантина: открываются парки и гостевые комплексы, сообщает Министерство туризма страны.Возобновили работу гостевые комплексы, состоящие не более, чем из четырех отдельно стоящих циммеров – коттеджей для отдыха, в каждом из которых могут проживать только члены семей.Среди прочих послаблений, для посетителей стало доступно посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, израиль