https://ria.ru/20201102/izrail-1582697817.html

Израиль постепенно выходит из карантина, открываются парки

Израиль постепенно выходит из карантина, открываются парки

В Израиле начался второй этап выхода из карантина: открываются парки и гостевые комплексы, сообщает Министерство туризма страны. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:43

2020-11-02T17:43

2020-11-02T17:43

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израиль

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Израиле начался второй этап выхода из карантина: открываются парки и гостевые комплексы, сообщает Министерство туризма страны.Возобновили работу гостевые комплексы, состоящие не более, чем из четырех отдельно стоящих циммеров – коттеджей для отдыха, в каждом из которых могут проживать только члены семей.Среди прочих послаблений, для посетителей стало доступно посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, израиль