В Гонконге продлят школьные каникулы из-за вспышки коронавируса

Прохожие в защитных масках на одной из улиц. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на одной из улиц

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Школьные каникулы в Школьные каникулы в Гонконге продлят до 2 марта в связи со вспышкой коронавируса , заявила в пятницу на пресс-конференции глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Изначально официальные новогодние школьные каникулы должны были продолжаться с 24 по 30 января, но из-за коронавируса были продлены до 17 февраля. Теперь же, по мере распространения заболевания, власти города вновь решили отложить начало семестра.

"Школы и детсады по всему Гонконгу должны возобновить занятия не ранее 2 марта", - заявила Лэм, сидя перед журналистами в защитной маске.

Лэм подчеркнула, что профильные ведомства продолжат следить за развитием ситуации и при необходимости вновь продлят каникулы.

Она также добавила, что сотрудники различных предприятий могут продолжить работать из дома удаленно.