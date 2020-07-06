https://ria.ru/20200706/1573973427.html
Крупнейший округ Флориды ужесточит ограничения из-за вспышки COVID-19
Крупнейший округ Флориды с административным центром городом Майами вводит дополнительные ограничения для сдерживания распространения коронавируса, сообщил мэр... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:56
2020-07-06T18:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
майами
сша
в мире
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майами
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, майами, сша, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Крупнейший округ Флориды с административным центром городом Майами
вводит дополнительные ограничения для сдерживания распространения коронавируса
, сообщил мэр округа Майами-Дейд Карлос Хименес.
"Я подписываю чрезвычайный указ, который обяжет закрыться рестораны (за исключением услуг по доставке и выдаче навынос), а также залы торжеств, банкетные залы, места для вечеринок, тренажерные залы и фитнес-центры, а также службы краткосрочной аренды. Вышеперечисленные заведения, помимо прочих, которые будут включены в указ, будут закрыты начиная со среды, 8 июля 2020 года", - говорится в заявлении Хименеса, опубликованном на официальном сайте властей округа.
Он также отметил, что действующий в округе комендантский час пока остается в силе.
В июне в более чем половине штатов США
резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.