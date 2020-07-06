Крупнейший округ Флориды ужесточит ограничения из-за вспышки COVID-19

"Я подписываю чрезвычайный указ, который обяжет закрыться рестораны (за исключением услуг по доставке и выдаче навынос), а также залы торжеств, банкетные залы, места для вечеринок, тренажерные залы и фитнес-центры, а также службы краткосрочной аренды. Вышеперечисленные заведения, помимо прочих, которые будут включены в указ, будут закрыты начиная со среды, 8 июля 2020 года", - говорится в заявлении Хименеса, опубликованном на официальном сайте властей округа.