https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589174254.html
В США началась вакцинация от коронавируса
В США началась вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса начнется в понедельник в США, однако в некоторых штатах она может стартовать только во вторник, первые партии препарата компаний... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:03
2020-12-14T17:03
2020-12-14T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
pfizer, inc.
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса начнется в понедельник в США, однако в некоторых штатах она может стартовать только во вторник, первые партии препарата компаний Pfizer и BioNTech на выходных уже были развезены по стране.Как заявил ранее представитель так называемой операции "Сверхскорость" - частно-государственной программы по разработке, производству и распространению вакцины – Густаве Перна, в понедельник препарат будет доставлен в 145 мест по всем 50 штатам, во вторник – еще в 425, и в среду – еще в 66.Формально власти каждого штата сами вправе решать, как им расставить приоритеты в прививании населения, однако ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили рекомендации начать в первую очередь с сотрудников медучреждений, а также людей в домах престарелых и подобных социальных учреждениях.В воскресенье СМИ со ссылкой на источники сообщали, что уже в понедельник вакцина будет предложена руководству страны и высокопоставленным представителям трех ветвей власти. Однако президент Дональд Трамп позже заявил, что сотрудники Белого дома должны получить препарат позже, и заверил, что отдал соответствующее распоряжение.Сам он тоже не планирует прививаться сейчас, но хочет сделать это позже, добавил Трамп. В октябре он уже переболел коронавирусом, и у него выработались антитела.По словам Уэса Уилера, главы подразделения компании доставки UPS, занимающегося медикаментами, которого цитирует телеканал CNN, все рейсы с грузом вакцины вылетели в конечные пункты еще в воскресенье, а отгрузка на местах начнется около 8.00 по местному времени (16.00 мск).Одной из сложностей при доставке является поддержание постоянного температурного режима – вакцина должна храниться при минус 73 градуса Цельсия. Для этого используется сухой лед.Как сообщил CNN, с производства на выходных было отгружено чуть более 184 тысяч пузырьков с вакциной, в каждой из которых по пять доз препарата, то есть около 920 тысяч доз. Еще около 2 миллионов доз планируется отгрузить в понедельник, но к месту назначения они должны прибыть во вторник.Пока нет ясности, успеют ли все начать вакцинацию уже в понедельник. Например, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил в воскресенье, что процесс планируется начать во вторник. Аналогичные сроки назвал и губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.Как сообщалось ранее, до конца года власти рассчитывают привить около 20 миллионов человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 миллионов.Компания Moderna также подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на лицензирование своей вакцины для экстренного использования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587683317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, pfizer, inc., сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса начнется в понедельник в США
, однако в некоторых штатах она может стартовать только во вторник, первые партии препарата компаний Pfizer
и BioNTech на выходных уже были развезены по стране.
Как заявил ранее представитель так называемой операции "Сверхскорость" - частно-государственной программы по разработке, производству и распространению вакцины – Густаве Перна, в понедельник препарат будет доставлен в 145 мест по всем 50 штатам, во вторник – еще в 425, и в среду – еще в 66.
Формально власти каждого штата сами вправе решать, как им расставить приоритеты в прививании населения, однако ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили рекомендации начать в первую очередь с сотрудников медучреждений, а также людей в домах престарелых и подобных социальных учреждениях.
В воскресенье СМИ со ссылкой на источники сообщали, что уже в понедельник вакцина будет предложена руководству страны и высокопоставленным представителям трех ветвей власти. Однако президент Дональд Трамп
позже заявил, что сотрудники Белого дома должны получить препарат позже, и заверил, что отдал соответствующее распоряжение.
Сам он тоже не планирует прививаться сейчас, но хочет сделать это позже, добавил Трамп. В октябре он уже переболел коронавирусом, и у него выработались антитела.
По словам Уэса Уилера, главы подразделения компании доставки UPS
, занимающегося медикаментами, которого цитирует телеканал CNN, все рейсы с грузом вакцины вылетели в конечные пункты еще в воскресенье, а отгрузка на местах начнется около 8.00 по местному времени (16.00 мск).
Одной из сложностей при доставке является поддержание постоянного температурного режима – вакцина должна храниться при минус 73 градуса Цельсия. Для этого используется сухой лед.
Как сообщил CNN, с производства на выходных было отгружено чуть более 184 тысяч пузырьков с вакциной, в каждой из которых по пять доз препарата, то есть около 920 тысяч доз. Еще около 2 миллионов доз планируется отгрузить в понедельник, но к месту назначения они должны прибыть во вторник.
Пока нет ясности, успеют ли все начать вакцинацию уже в понедельник. Например, губернатор штата Вашингтон
Джей Инсли заявил в воскресенье, что процесс планируется начать во вторник. Аналогичные сроки назвал и губернатор штата Нью-Джерси
Фил Мерфи.
Как сообщалось ранее, до конца года власти рассчитывают привить около 20 миллионов человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 миллионов.
Компания Moderna также подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на лицензирование своей вакцины для экстренного использования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.