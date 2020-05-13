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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:06
https://ria.ru/20200513/1571378650.html
ЕК рекомендовала поэтапно снимать ограничения на внутренних границах ЕС
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

ЕК рекомендовала поэтапно снимать ограничения на внутренних границах ЕС

14:06 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила рекомендации по поэтапному и скоординированному открытию внутренних границ объединения для поездок жителей ЕС, говорится в опубликованных в среду материалах комиссии.
"Свободное передвижение, пересечение границ - ключевой момент для туризма. Учитывая, что государства-члены ЕС сумели снизить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения могут быть заменены точечными мерами", - говорится в рекомендациях ЕК.
Еврокомиссия предлагает, чтобы сначала ограничения на пересечение границ снимались между странами и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. При этом в комиссии настаивают на том, чтобы границу могли пересекать все жители страны, в которой снимаются ограничения, вне зависимости от гражданства.
ЕК планирует создать специальный интернет-сайт, где в реальном времени будет размещаться информация по ситуации на границах.
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При этом в комиссии хотят избежать повторения ситуации в начале эпидемии нового коронавируса, когда государства вводили контроль на границах Шенгена без предварительного согласования внутри ЕС.
Ранее в ЕК предостерегали, что туристический сектор в странах Евросоюза в текущем году может потерять половину доходов из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса.
Туризм покрывает около 10% ВВП Евросоюза, в этой отрасли напрямую или косвенно работают 27 миллионов европейцев. При этом разброс долей туризма в ВВП отдельных стран союза достаточно велик - от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции.
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В странах ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между странами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.
Открытие внешних границ и доступ в союз граждан третьих стран запланированы на "второй стадии" снятия ограничительных мер, то есть позже. Ранее ЕК рекомендовала продлить запрет на "необязательные поездки" для граждан тертьих стран в ЕС до 15 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзГрецияСловакияВ мире
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