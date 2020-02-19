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В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
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РИА Новости

В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране

15:16 19.02.2020 (обновлено: 15:39 19.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Правительство Ирана подтверждает информацию о двух случаях заражения коронавирусом в стране, сообщил его официальный представитель Али Рабии.
"Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме", - написал Рабии в Twitter.
Ранее министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях заражения коронавирусом в стране, указав, что это результаты предварительного анализа, будут проводиться дополнительные исследования для точного установления факта заболевания.
Минздрав сообщил об изоляции тех людей, предварительные анализы которых показали коронавирус.
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Карта распространения нового коронавируса
Фактически это первые случаи заражения коронавирусом в Иране, официально подтвержденные властями страны, - прежде было несколько подозрений на заболевание, а в СМИ проходила информация о гибели, связанной с коронавирусом, что власти не подтвердили.
Кем конкретно являются заразившиеся в Куме, - одном из священных городов Ирана, места паломничества шиитов, в том числе из-за рубежа, не уточняется.
По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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