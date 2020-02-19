В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране

Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй

ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Правительство Правительство Ирана подтверждает информацию о двух случаях заражения коронавирусом в стране, сообщил его официальный представитель Али Рабии

"Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме", - написал Рабии в Twitter

Ранее министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях заражения коронавирусом в стране, указав, что это результаты предварительного анализа, будут проводиться дополнительные исследования для точного установления факта заболевания.

Минздрав сообщил об изоляции тех людей, предварительные анализы которых показали коронавирус.

Фактически это первые случаи заражения коронавирусом в Иране, официально подтвержденные властями страны, - прежде было несколько подозрений на заболевание, а в СМИ проходила информация о гибели, связанной с коронавирусом, что власти не подтвердили.

Кем конкретно являются заразившиеся в Куме, - одном из священных городов Ирана, места паломничества шиитов, в том числе из-за рубежа, не уточняется.

По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран из Китая.