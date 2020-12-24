https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590705078.html

Во все страны Евросоюза отправили вакцину от коронавируса

Во все страны Евросоюза отправили вакцину от коронавируса

Первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны Евросоюза одновременно, первые прививки в ЕС будут сделаны через несколько дней, говорится в Twitter главы... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:50

2020-12-24T11:50

2020-12-24T12:16

урсула фон дер ляйен

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны Евросоюза одновременно, первые прививки в ЕС будут сделаны через несколько дней, говорится в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Я тронута тем, что вижу, что первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно. Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы", - написала она.Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), вакцину от Pfizer/BioNTech. Глава ЕК говорила тогда, что вакцинация в странах ЕС может начаться 27-29 декабря.Она также отмечала, что препарат Pfizer/BioNTech будет доступен всем государствам Евросоюза одновременно и на единых условиях. При этом цена вакцины является конфиденциальной, отмечали в ЕК.Ранее Еврокомиссия заключила контракты с рядом компаний, обеспечив поставки в Евросоюз вакцин от COVID-19, если те окажутся безопасными и эффективными. Среди них Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna. Всего законтрактована поставка более 2 миллиардов доз при населении ЕС примерно в 450 миллионов человек.Договор с Pfizer/BioNTech предполагал приобретение 200 миллионов доз в ЕС с опцией на приобретение еще 100 миллионов.Заявку на допуск препарата в Евросоюз в EMA, помимо Pfizer/BioNTech, подала пока лишь Moderna. Решение агентства ожидается в начале января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

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урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, здоровье, еврокомиссия, евросоюз, в мире