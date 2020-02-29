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В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

03:07 29.02.2020
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© en.wikipedia.orgСкорая помощь Британии
Скорая помощь Британии
© en.wikipedia.org
Скорая помощь Британии. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Великобритании, общее число заболевших, находящихся в стране, достигло 20 человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на главного врача Англии Криса Уитти.
Сообщается, что мужчина из британского графства Суррей стал первым пациентом, который заразился коронавирусом внутри страны. Как заявил Уитти, пока неясно, заразился он через прямой или косвенный контакт с кем-то вернувшимся из-за границы.
"Это расследуется, и началось отслеживание контактов. Пациент был переведен в специализированный инфекционный центр национальной службы здравоохранения", - подчеркнул Уитти.
Ранее сообщалось, что в Великобритании число зараженных коронавирусом достигло 19 человек. Кроме того, в пятницу стало известно, что гражданин Великобритании, бывший в числе пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, скончался в Японии от коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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