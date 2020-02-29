В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Зафиксирован первый случай заражения Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Великобритании , общее число заболевших, находящихся в стране, достигло 20 человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на главного врача Англии Криса Уитти.

Сообщается, что мужчина из британского графства Суррей стал первым пациентом, который заразился коронавирусом внутри страны. Как заявил Уитти, пока неясно, заразился он через прямой или косвенный контакт с кем-то вернувшимся из-за границы.

"Это расследуется, и началось отслеживание контактов. Пациент был переведен в специализированный инфекционный центр национальной службы здравоохранения", - подчеркнул Уитти.

Ранее сообщалось, что в Великобритании число зараженных коронавирусом достигло 19 человек. Кроме того, в пятницу стало известно, что гражданин Великобритании, бывший в числе пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, скончался в Японии от коронавирусной инфекции.