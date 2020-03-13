В Германии отменили занятия в большинстве школ из-за коронавируса

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Основная часть школ Основная часть школ Германии отменила занятия из-за коронавируса , соответствующее решение было принято в пятницу руководством 10 из 16 федеральных земель.

О решение "немедленно, то есть с понедельника" прекратить занятия в школах заявил в пятницу на пресс-конференции в Дюссельдорфе премьер-министр крупнейшей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, трансляцию его выступления вел телеканал N-tv

Ранее об отмене занятий со следующей недели заявили в Баден-Вюртемберге, Баварии, Сааре, Берлине. К инициативе присоединились также власти Бремена, Нижней Саксонии, Гессена, Тюрингии. По данным таблоида Bild, аналогичное решение принято и властями Гамбурга. Предварительно занятия отменены до 19 апреля.

Миллионы родителей в Германии должны определиться, кто и как будет осуществлять присмотр за детьми. Многие предприятия пытаются организовать удаленную работу для своих сотрудников. Для людей, который работают в государственных органах, полиции, пожарных частях, медицинских учреждениях в некоторых землях силами школ предполагается решить вопрос о присмотре за детьми на время отсутствия родителей.

Ранее власти всех федеральных земель Германии договорились об отмене массовых мероприятий в связи с коронавирусом, отмена занятий в школах может быть "вариантом", заявила на пресс-конференции в Берлине в четверг вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с региональными премьер-министрами. Новые цифры распространения показывают, что имеет место "динамическое увеличение" числа больных, это происходит очень быстро, сказала канцлер. Она добавила, что медицинские учреждения должны быть подготовлены на случай резкого увеличения пациентов, приобрести соответствующее оборудование, усилить реанимационные отделения, на что будут выделены средства как федеральные, так и от земель.