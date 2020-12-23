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Эксперт оценил отказ Трампа подписать закон о выплатах из-за COVID-19
Эксперт оценил отказ Трампа подписать закон о выплатах из-за COVID-19
Демократы, скорее всего, пойдут навстречу президенту США Дональду Трампу и увеличат пакет экономической помощи, иначе новый президент Джо Байден останется без... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:58
2020-12-23T10:58
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Демократы, скорее всего, пойдут навстречу президенту США Дональду Трампу и увеличат пакет экономической помощи, иначе новый президент Джо Байден останется без инструментов для преодоления кризиса, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Трамп отказался подписать принятый накануне конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовал его пересмотра. Президент заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до 2 тысяч долларов или 4 тысяч долларов на супругов. В свою очередь спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить предложение Трампа об увеличении прямых выплат налогоплательщикам с 600 долларов до 2 тысяч.Трамп не накладывал официальное вето на законопроект, поэтому ситуация в данном случае проще, пояснил Рогулев."Вариант какой - они просто большинством переголосовывают. Если вето официальное наложено, конгресс может повторно проголосовать по поводу имеющегося законопроекта и сделать его законом, но для этого требуется две трети поддержки. Обычно трудности с преодолением вето упираются в эти две трети и поэтому далеко не все законы, на которые наложены вето президентом, переголосовываются. А здесь ситуация такая, что республиканцы могут поддержать президента, у них большинство пока в сенате. У демократов большинство в палате, если они согласятся с такими доводами, то они тоже могут проголосовать "за", - сказал он.Само заявление Трампа эксперт назвал "чисто политическим шагом", когда президент представил себя защитником интересов простых американцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире

Эксперт оценил отказ Трампа подписать закон о выплатах из-за COVID-19

10:58 23.12.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Демократы, скорее всего, пойдут навстречу президенту США Дональду Трампу и увеличат пакет экономической помощи, иначе новый президент Джо Байден останется без инструментов для преодоления кризиса, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Трамп отказался подписать принятый накануне конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовал его пересмотра. Президент заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до 2 тысяч долларов или 4 тысяч долларов на супругов. В свою очередь спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить предложение Трампа об увеличении прямых выплат налогоплательщикам с 600 долларов до 2 тысяч.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Демократы раскритиковали план Трампа по стимулированию экономики
"Демократы вполне могут поддержать Трампа и выступить совместно. У демократов есть стимул не только для того, чтобы выглядеть на фоне приближающихся праздников более добрыми, Санта-Клаусами, но они таким образом, если они пойдут навстречу и проголосуют, дают в руки инструмент новому президенту, Байдену. Потому что если они сейчас не проголосуют, то они оставят нового президента вообще без материальных инструментов преодоления кризиса, вот о чем речь. Поэтому они конечно пойдут на то, чтобы поддержать", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Трамп не накладывал официальное вето на законопроект, поэтому ситуация в данном случае проще, пояснил Рогулев.
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2 декабря, 08:00Религия и мировоззрение
"Это безумие". В США пошли на крайние меры из-за COVID-19
"Вариант какой - они просто большинством переголосовывают. Если вето официальное наложено, конгресс может повторно проголосовать по поводу имеющегося законопроекта и сделать его законом, но для этого требуется две трети поддержки. Обычно трудности с преодолением вето упираются в эти две трети и поэтому далеко не все законы, на которые наложены вето президентом, переголосовываются. А здесь ситуация такая, что республиканцы могут поддержать президента, у них большинство пока в сенате. У демократов большинство в палате, если они согласятся с такими доводами, то они тоже могут проголосовать "за", - сказал он.
Само заявление Трампа эксперт назвал "чисто политическим шагом", когда президент представил себя защитником интересов простых американцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
 
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