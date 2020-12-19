https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590002379.html

В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска

В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска

Власти Китая начинают работу по вакцинации от коронавируса населения из группы риска, заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T07:54

2020-12-19T07:54

2020-12-19T07:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

в мире

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Власти Китая начинают работу по вакцинации от коронавируса населения из группы риска, заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цзэн Исинь.На первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.Сколько всего человек планируется вакцинировать и какой вакциной, он не уточнил. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, в мире