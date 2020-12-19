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В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
Власти Китая начинают работу по вакцинации от коронавируса населения из группы риска, заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T07:54
2020-12-19T07:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Власти Китая начинают работу по вакцинации от коронавируса населения из группы риска, заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цзэн Исинь.На первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.Сколько всего человек планируется вакцинировать и какой вакциной, он не уточнил. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска

07:54 19.12.2020
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Гонконге
Медицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Гонконге - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Власти Китая начинают работу по вакцинации от коронавируса населения из группы риска, заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цзэн Исинь.
"В последние дни все обратили внимание, что несколько случаев заражения были связаны с поставками замороженной продукции. Вместе с наступлением зимне-весеннего периода температура воздуха везде понижается, значит, эпидемиологическая ситуация в дальнейшем обострится. Поэтому в этих условиях, и в целом на основе опыта экстренного использования вакцины, разворачиваем работу по вакцинации части населения из группы риска, это имеет крайне важное значение для сдерживания эпидемии", - сказал Цзэн Исинь на пресс-конференции.
На первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.
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Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.
На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае достаточно хорошая, однако угроза завоза вируса из-за рубежа по-прежнему очень серьезная. Нам не просто нужно не допустить, чтобы заболевшие люди не привели к новой эпидемии в страны, но еще не допустить, чтобы вирус проник в страну с грузами, есть еще эта проблема", - отметил чиновник.
Сколько всего человек планируется вакцинировать и какой вакциной, он не уточнил.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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