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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T14:14
https://ria.ru/20200505/1570987911.html
В Германии сохранят соблюдение дистанции после смягчения ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии сохранят соблюдение дистанции после смягчения ограничений

14:13 05.05.2020 (обновлено: 14:14 05.05.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Правило соблюдения дистанции в социальных контактах, направленное на замедление распространения коронавируса, будет частью обыденной жизни еще несколько месяцев, заявил директор Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Институт Роберта Коха входит в систему минздрава ФРГ и следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
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"Новая нормальность, новая повседневность - соблюдать дистанцию, гигиену - я думаю, что это точно будет сопровождать нас несколько месяцев. Мы должны усвоить этот важный урок и привыкнуть к этому, чтобы мы могли вернуть нашу обыденную жизнь, как мы все хотим. Я думаю, что соблюдение этих мер - вполне выполнимая задача, мы не должны расслабляться, должны сохранять дисциплину и успех, над которым мы усердно работали через креативные решения и участие людей, которые их реализовывали. По моему мнению, соблюдение дистанции - часть новой нормальности до тех пор, пока это не пройдет", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник.
Говоря о второй волне пандемии, которую Институт Коха считает почти неизбежной и также не исключает и третьей, Вилер отметил, что Германия будет к ней лучше готова, а ограничительные меры, скорее всего, будут вводиться прицельно.
"Подготовка точно хорошая, мы в последние недели проделали большую работу… У нас будет лучше настроена терапевтическая работа, врачи сейчас знают намного больше, что делать с пациентами. Подготовка точно лучше (чем до первой волны)", - заявил Вилер.
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Он отметил, что "также очевидно, что в зависимости от того, насколько сильной будет эта волна, будут приниматься определенные меры, чтобы затормозить ее". "Мы теперь знаем, как работают эти меры, и тогда, конечно, будут приниматься прицельные меры", - добавил он.
По его словам, Германия в настоящее время может проводить 860 тысяч тестов на коронавирус в неделю, на прошлой неделе было сделано 467 тысяч. Темпы распространения коронавируса продолжают замедляться - прирост в последние недели находится в промежутке между 700 и 1600. Так, в понедельник стало известно о 685 новых случаях. Базовый показатель репродукции снизился до 0,71 (0,76 на прошлой неделе) - это означает, что для заражения трех человек требуется наличие четырех инфицированных, то есть рост не является "взрывным" как при показателе свыше единицы.
На фоне снижения темпов распространения коронавируса в Германии с 21 апреля поэтапно отмечают ограничения. При этом требование соблюдать дистанцию сохраняется - это нужно делать в любых общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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