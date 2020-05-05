В Германии сохранят соблюдение дистанции после смягчения ограничений

БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Правило соблюдения дистанции в социальных контактах, направленное на замедление распространения Правило соблюдения дистанции в социальных контактах, направленное на замедление распространения коронавируса , будет частью обыденной жизни еще несколько месяцев, заявил директор Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Институт Роберта Коха входит в систему минздрава ФРГ и следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

"Новая нормальность, новая повседневность - соблюдать дистанцию, гигиену - я думаю, что это точно будет сопровождать нас несколько месяцев. Мы должны усвоить этот важный урок и привыкнуть к этому, чтобы мы могли вернуть нашу обыденную жизнь, как мы все хотим. Я думаю, что соблюдение этих мер - вполне выполнимая задача, мы не должны расслабляться, должны сохранять дисциплину и успех, над которым мы усердно работали через креативные решения и участие людей, которые их реализовывали. По моему мнению, соблюдение дистанции - часть новой нормальности до тех пор, пока это не пройдет", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник.

Говоря о второй волне пандемии, которую Институт Коха считает почти неизбежной и также не исключает и третьей, Вилер отметил, что Германия будет к ней лучше готова, а ограничительные меры, скорее всего, будут вводиться прицельно.

"Подготовка точно хорошая, мы в последние недели проделали большую работу… У нас будет лучше настроена терапевтическая работа, врачи сейчас знают намного больше, что делать с пациентами. Подготовка точно лучше (чем до первой волны)", - заявил Вилер.

Он отметил, что "также очевидно, что в зависимости от того, насколько сильной будет эта волна, будут приниматься определенные меры, чтобы затормозить ее". "Мы теперь знаем, как работают эти меры, и тогда, конечно, будут приниматься прицельные меры", - добавил он.

По его словам, Германия в настоящее время может проводить 860 тысяч тестов на коронавирус в неделю, на прошлой неделе было сделано 467 тысяч. Темпы распространения коронавируса продолжают замедляться - прирост в последние недели находится в промежутке между 700 и 1600. Так, в понедельник стало известно о 685 новых случаях. Базовый показатель репродукции снизился до 0,71 (0,76 на прошлой неделе) - это означает, что для заражения трех человек требуется наличие четырех инфицированных, то есть рост не является "взрывным" как при показателе свыше единицы.

На фоне снижения темпов распространения коронавируса в Германии с 21 апреля поэтапно отмечают ограничения. При этом требование соблюдать дистанцию сохраняется - это нужно делать в любых общественных местах.