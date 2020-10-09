https://ria.ru/20201009/kitay-bez-kovida-1578599125.html

Китайцы вовсю отдыхают. Почему их миновала вторая волна коронавируса

Пока Европу накрывает вторая волна пандемии, а США, Бразилия и Индия захлебываются еще в первой, в Китае — 50 дней без локальных заражений, только завозные... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

си цзиньпин

пекин

китай

ухань

шанхай

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. </strong>Пока Европу накрывает вторая волна пандемии, а США, Бразилия и Индия захлебываются еще в первой, в Китае — 50 дней без локальных заражений, только завозные. Страна возвращается к доковидной жизни. Почему там нет эпидемии и можно ли доверять официальным данным Пекина, разбиралось РИА Новости.От катастрофы к нормальностиСтуденты — в классах, сотрудники — в офисах, а на выходные сотни тысяч людей отправляются в путешествия. С конца сентября возвращаются иностранцы, у которых есть действующее разрешение на проживание в Китае.Всего с января в стране с полуторамиллиардным населением заразились 80 тысяч, скончались 4,7 тысячи. И в последние месяцы ситуация почти нормальная.В июне Госсовет КНР опубликовал Белую книгу "Борьба с COVID-19: Китай в действии". Там перечислены 126 пунктов стратегии по противодействию вирусу. На первый этап — локализацию эпидемии в Ухане — ушел месяц, на второй — минимизацию новых случаев — два, и на третий, изгнание вируса из города, — три месяца.В правительстве уверены: ключевой фактор успеха — дисциплинированность и солидарность граждан. При этом государственные СМИ подчеркивают роль председателя Си Цзиньпина — "сердца" Коммунистической партии Китая, как его называют в последние годы. "Противостояние Китая эпидемии ясно показывает сильное лидерство и научное руководство Центрального комитета Компартии Китая и товарища Си Цзиньпина", — писали в редакторских колонках партийные газеты. Победу уже отпраздновали. В начале сентября Си Цзиньпин лично вручил медали героям битвы с COVID-19 в Доме народных собраний в Пекине.Шаг за шагом к целиЭпицентром пандемии в начале года стал многомиллионный город Ухань. Изучив результаты анализов разных лабораторий, в конце января ввели строгий карантин. Остановили общественный транспорт, десять миллионов человек закрыли по домам. В город перебросили медиков из других регионов, оборудовали несколько полевых госпиталей. И к 26 апреля уханьские больницы выписали всех ковидных пациентов. В стране еще происходили отдельные вспышки, но их быстро брали под контроль. Некоторые провинции и вовсе отделались измерением температуры в общественных местах и масочным режимом.Установили жесткий контроль за прибывающими из-за границы. Многие гостиницы превратили в изоляторы.Такая быстрота и эффективность антиковидных мер объясняется прежде всего тем, что у китайцев уже был опыт предыдущих эпидемий SARS, подчеркивает консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров в разговоре с РИА Новости. "Там знали, что делать, — говорит он. — Города, отдельные районы и даже жилые комплексы, если случались повторные вспышки, тут же закрывали. Местных руководителей, пропустивших вирус, снимали с должностей. И, конечно, массовое тестирование. В Ухане население проверили за десять дней, причем по разным методикам, у некоторых анализы брали по несколько раз".Помогли и системы слежения. В популярных китайских приложениях появились так называемые коды здоровья, по которым можно оценить риск заражения и возможный контакт с носителем инфекции. По камерам наружного наблюдения вычисляли тех, кто нарушал масочный режим или карантин.Возможность властей вводить жесткие ограничения и контролировать беспрекословное их соблюдение — важное условие успеха в борьбе с вирусом. Однако наблюдатели выделяют еще один важный фактор — общественную солидарность, дисциплинированность населения. Китайцы привыкли выполнять все указания и доверяют властям.Уже можноПервая неделя октября — выходные по случаю Дня образования КНР, "золотой туристический сезон". К тому же государственный праздник совпадает с традиционным — Середины осени. Миллионы китайцев снимаются с места ради увлекательных поездок. И коронавирус не расстроил их планы. В путешествие в первые дни октября отправились 425 миллионов человек, всего на 1,2 миллиона меньше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве культуры и туризма.Загруженность популярных туристических объектов — 75 процентов. "Билеты на сегодня раскупили", — проинформировали 3 октября в официальном аккаунте Бадалин, самого посещаемого участка Великой китайской стены, в "Вэйбо" (китайский аналог твиттера). Туристической индустрии октябрьские выходные принесли 312 миллиардов юаней (45,9 миллиарда долларов).Кинотеатры тоже ожили. С 1 по 4 октября новинки кино посмотрели 62,4 миллиона китайцев. На центральных улицах яблоку негде упасть. На набережной Вайтай в Шанхае с 30 сентября дежурит вооруженная полиция, чтобы поддерживать общественный порядок в толпе."Ограничения почти все сняли. Только в метро, в общественном транспорте, в госучреждениях нельзя без маски, за этим строго следят", — рассказал РИА Новости житель Шанхая Владислав Газин. Можно свободно ездить по всей стране. "Лишь работникам сферы образования не рекомендуют покидать Шанхай, иначе — 14-дневный карантин. Но не знаю, насколько строго это контролируют", — уточняет собеседник агентства.Владислав считает, что официальная статистика достоверна. "Жизнь вернулась в привычное русло, очередей в медучреждения, как было зимой, нет. К тому же в интернете нет видео, фото или других сведений, свидетельствующих, что власти занижают показатели", — поясняет он. И добавляет, что китайцы очень серьезно относятся к мерам предосторожности. В других крупных городах обстановка похожая. "В Пекине масочный режим, но в целом все очень расслабленно", — говорит житель китайской столицы Илья Воржев. По его словам, на входе в торговые центры раньше предъявляли код здоровья, но сейчас охранники отмахиваются и пропускают людей просто так. "Я за статистикой не слежу, однако, судя по всему, новых вспышек нет. Китайцы же паникеры, сразу бы принялись это обсуждать. Если показатели и занижают, то несильно. С другой стороны, страна слишком большая и занижать понемногу просто невозможно", — рассуждает собеседник агентства.Темур Умаров считает, что полностью полагаться на данные китайских властей не стоит. "Они несколько раз меняли методику подсчета новых случаев, смертей, долго не учитывали бессимптомные заражения, — поясняет эксперт. — Но, похоже, ситуация вполне стабильная, больших вспышек точно нет, скрыть это нереально, да и незачем". Тем временем в Китае началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса местных компаний CanSino Biologics, Sinovac Biotech и Sinopharm. С конца июля в стране уже <a href="https://www.caixinglobal.com/2020-08-24/china-started-giving-medical-workers-experimental-covid-19-vaccine-last-month-official-reveals-101596478.html">вакцинировали</a> сотни тысяч работников жизненно важных предприятий. Наблюдатели ожидают, что общедоступная вакцина поступит в медучреждения в ближайшие недели. С 26 по 29 октября в Пекине пройдет V пленум Центрального комитета КПК XIX созыва. И властям нельзя допустить, чтобы такое важное политическое событие испортил вирус.

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пекин

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ухань

шанхай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, си цзиньпин, пекин, китай, ухань, шанхай, в мире