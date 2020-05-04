В Сербии планируют 6 мая отменить режим ЧС из-за COVID-19

БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что решение об отмене чрезвычайной ситуации, а затем и комендантского часа из-за COVID-19 будет рассмотрено парламентом в среду, 6 мая.
Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса был введен в Сербии 15 марта, комендантский час действует с различными изменениями с 18 марта. По данным минздрава страны, к воскресенью с начала пандемии было выявлено свыше 9,4 тысячи больных COVID-19, скончались 193 человека.
Вучич сообщил, что для отмены режима ЧС выполнены два условия: число зараженных уже неделю составляет менее 5% от тестированных, и все меньше пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
"Ожидаю, что в понедельник правительство и я получим официальное обоснование минобороны, после чего кабмин примет решение, и с подписью премьера документ уйдет на утверждение в Скупщину (парламент). Там оно (решение - ред.) должно оказаться на День Святого Георгия, в среду. Как только будет утверждено, отменяется и комендантский час, а это должен быть четверг", - заявил в эфире телеканала Pink президент Сербии.
Глава государства также добавил, что после этого ответственность будет лежать на самих гражданах. Вучич помимо этого сообщил, что отложенные с 26 апреля парламентские и муниципальные выборы могут состояться 14 или 21 июня.
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