В Сербии планируют 6 мая отменить режим ЧС из-за COVID-19

"Ожидаю, что в понедельник правительство и я получим официальное обоснование минобороны, после чего кабмин примет решение, и с подписью премьера документ уйдет на утверждение в Скупщину (парламент). Там оно (решение - ред.) должно оказаться на День Святого Георгия, в среду. Как только будет утверждено, отменяется и комендантский час, а это должен быть четверг", - заявил в эфире телеканала Pink президент Сербии.