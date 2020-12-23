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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/yaponiya-1590492956.html
В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
Япония закрывает въезд из Британии с 24 декабря, исключение составят граждане Японии и проживающие постоянно в Японии иностранцы, но и для них правила въезда... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:22
2020-12-23T07:22
распространение нового коронавируса
кацунобу като
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
великобритания
япония
токио
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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Япония закрывает въезд из Британии с 24 декабря, исключение составят граждане Японии и проживающие постоянно в Японии иностранцы, но и для них правила въезда становятся жестче, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Кацунобу Като.Он также пояснил, что для всех, кому разрешен въезд в Японию из Великобритании, становится обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до выезда.Генеральный секретарь повторил просьбу правительства к населению воздержаться от поездок в Британию.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кацунобу като, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, япония, токио

В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд

07:22 23.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Япония закрывает въезд из Британии с 24 декабря, исключение составят граждане Японии и проживающие постоянно в Японии иностранцы, но и для них правила въезда становятся жестче, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Кацунобу Като.
"Наша страна ранее запретила въезд из-за коронавируса из ряда стран, включая Британию, кроме исключительных случаев. В связи с появлением мутаций коронавируса в Британии мы усиливаем меры, предупреждающие его распространение. С 1 октября был разрешен въезд в Японию иностранцам, приезжающим из Великобритании, при условии гаранта-принимающей стороны, но с 24 декабря на ближайшее время это разрешение приостанавливается. Для японцев и проживающих в Японии иностранцев, посетивших Британию и другие страны для краткосрочной командировки, были введены послабления на карантин при условии наличия предприятия-гаранта в Японии, но с 24 декабря они обязаны будут пройти 14-дневный карантин", - сказал Като.
Он также пояснил, что для всех, кому разрешен въезд в Японию из Великобритании, становится обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до выезда.
Генеральный секретарь повторил просьбу правительства к населению воздержаться от поездок в Британию.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКацунобу КатоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВеликобританияЯпонияТокио
 
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