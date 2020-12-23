https://ria.ru/20201223/yaponiya-1590492956.html

В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд

В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд

Япония закрывает въезд из Британии с 24 декабря, исключение составят граждане Японии и проживающие постоянно в Японии иностранцы, но и для них правила въезда... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T07:22

2020-12-23T07:22

2020-12-23T07:22

распространение нового коронавируса

кацунобу като

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

япония

токио

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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Япония закрывает въезд из Британии с 24 декабря, исключение составят граждане Японии и проживающие постоянно в Японии иностранцы, но и для них правила въезда становятся жестче, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Кацунобу Като.Он также пояснил, что для всех, кому разрешен въезд в Японию из Великобритании, становится обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до выезда.Генеральный секретарь повторил просьбу правительства к населению воздержаться от поездок в Британию.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590491328.html

великобритания

япония

токио

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кацунобу като, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, япония, токио