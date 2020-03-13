Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".

Он пообещал, что власти будут активно сотрудничать с частным сектором, чтобы "усилить возможности по проведению тестов на коронавирус".

Президент США также сообщил, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило новые тесты.

"Мы ожидаем, что до полумиллиона дополнительных тестов будут доступны в начале следующей недели", — сказал Трамп. Он добавил, что в течение месяца будут изготовлены до 5пяти миллионов тестов, однако выразил сомнения, что это понадобится.

Власти США продолжают закрывать учебные учреждения и вводить запреты на проведение крупных мероприятий и собраний. ногие конференции переводятся в онлайн-режим.

Объявление режима ЧС в первую очередь позволит администрации оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее десяти тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.