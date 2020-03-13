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2020-03-14T02:27+0300
https://ria.ru/20200313/1568585725.html
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
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РИА Новости

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

22:35 13.03.2020 (обновлено: 02:27 14.03.2020)
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".
Он пообещал, что власти будут активно сотрудничать с частным сектором, чтобы "усилить возможности по проведению тестов на коронавирус".
Президент США также сообщил, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило новые тесты.
"Мы ожидаем, что до полумиллиона дополнительных тестов будут доступны в начале следующей недели", — сказал Трамп. Он добавил, что в течение месяца будут изготовлены до 5пяти миллионов тестов, однако выразил сомнения, что это понадобится.
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Власти США продолжают закрывать учебные учреждения и вводить запреты на проведение крупных мероприятий и собраний. ногие конференции переводятся в онлайн-режим.
Объявление режима ЧС в первую очередь позволит администрации оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.
Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее десяти тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса Covid-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более пяти тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
А где его "обычные" слова о том,как он рад и как это прекрасно?
13 марта, 23:04
troshkin73
36220601
Ну что за перевод? Ну какая чрезвычайная ситуация? Сейчас таких «национальных режимов чрезвычайной ситуации» в США действует 33, из которых самый старый - с 1979 года (санкции против Ирана). Что за чрезвычайность, если она непрерывно идет сорок лет?
13 марта, 23:50
DMDmitry Miftakhutdinov
3241703
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